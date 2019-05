Działania bocheńskich policjantów i funkcjonariuszy celno-skarbowych wymierzone w nielegalny hazard

Bocheńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celnego w Krakowie kolejny raz przeprowadzili wspólne działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z prowadzenie nielegalnych gier na automatach. Kontrole przeprowadzono w dwóch punktach, działających na terenie Bochni. Zarówno w jednym jak i drugim lokalu ujawniono łącznie siedem urządzeń do gier hazardowych. Gry kontrolne przeprowadzone na urządzeniach potwierdziły, że wykorzystywane są one do przestępczego procederu nielegalnych gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 107 kks, po zakończeniu czynności automaty do gier zabezpieczono, a w tej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie przygotowawcze. Organizatorom nielegalnego procederu grozi kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu, a także odpowiedzialność karna: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2017 r. zmieniły się zasady organizowania gier na automatach. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o grach hazardowych zostały one objęte monopolem państwa, co oznacza, że można na nich grać wyłącznie w koncesjonowanych kasynach lub salonach gry należących do Totalizatora Sportowego.