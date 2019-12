Finał X Jubileuszowej edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła"

W środę 4 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ KATARZYNY CEREKWICKIEJ.

Podczas gali wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu:

I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie – powiat proszowicki – liczba zdobytych punktów - 2680

NAGRODA 10 tys. zł

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. I. Fika w Przeciszowie – powiat oświęcimski – liczba zdobytych punktów – 1840

NAGRODA 8 tys. zł

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu − powiat wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1478

NAGRODA 7 tys. zł

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Jacek Górecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, mł. insp. Krzysztof Dymura – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, podinsp. Ewa Dębowska – przedstawicielka Biura Ruchu Drogowego KGP, podinsp. Robert Michalik – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Andrzej Witek – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Sławomir Turek – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Wanda Brześcińska – Dyrektor Wydziału organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Dorota Skwarek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Łukasz Kmita – Dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Michał Pierzchała – Zastępca Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Marcin Koczyba – Redaktor Radia Kraków, Jarosław Wilczak – Kierownik Wydziału Marketingu, Reklamy i Promocji TVP Oddział w Krakowie, Robert Gabryś – Prezes Powiatowego Parku Rozwoju w Wieliczce.

Ponadto szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Dyplomy grawerowane otrzymały także najlepsze szkoły w każdym powiecie.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz 10 przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Przy jego realizacji przez te 10 lat zaangażowanych było wiele instytucji i osób. To właśnie dzięki jej organizatorom, z roku na rok akcja była na bardzo wysokim poziomie.

Podczas tego jubileuszu, podziękowano instytucjom oraz osobom, bez których ta jakże ważna dla bezpieczeństwa uczniów na drodze akcja, nie byłaby możliwa do zrealizowania.

Wyróżnione statuetkami zostały instytucje:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego statuetkę odebrał Łukasz Smółka – Marszałek Województwa małopolskiego;

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie statuetkę odebrał mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie;

Kuratorium Oświaty w Krakowie – statuetkę odebrała Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty;

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie – statuetkę odebrał Marek Dworak dyrektora tego ośrodka;

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie - statuetkę odebrał Sławomir Turek zastępca dyrektora tego ośrodka;

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu - statuetkę odebrał Artur Czernecki zastępca dyrektora tego ośrodka;

Telewizja Polska Oddział w Krakowie – statuetkę odebrał Jarosław Wilczak - Kierownik Wydziału Marketingu, Reklamy i Promocji TVP w Krakowie;

Radio Kraków – statuetkę odebrał Marcin Koczyba - Redaktor Radia Kraków.

W uznaniu za zaangażowanie w organizację konkursu wyróżnione zostały następujące osoby:

Marek Dworak;

Jacek Zalewski;

Agata Wróblewska;

mł. insp. Krzysztof Dymura;

mł. insp. Maciej Rymar;

kom. Joanna Biel – Radwańska;

Małgorzata Widełka;

Marcin Koczyba.

W ciągu tych 10 edycji do konkursu zgłosiło się około 3300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 600 tys. uczniów. Odbyło się wiele imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. W sumie ukazało się ponad 30 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.