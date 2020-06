Gaszynchallenge w wydaniu sądeckich policjantów. Wspólnie z innymi walczymy o życie chorych dzieci!

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu włączyli się do akcji #GaszynChallenge, przyjmując tym samym nominację najpierw z KPP we Włoszczowie, a następnie z KPP w Limanowej. Do włączenia się w akcję zaprosili natomiast Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu, Zakład Karny w Nowym Sączu, Straż Miejską w Nowym Sączu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Gostwicy.

Zasady tej akcji, o czym wiedzą już niemal wszyscy, są bardzo proste - nominowane osoby lub przedstawiciele instytucji muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie wpłacają minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA 18-miesięcznego Wojtusia z Galewic, a gdy go nie wykonają wpłacają minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne trzy osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania.

Na dzień dzisiejszy na koncie Wojtusia jest już ponad 9 milionów złotych, a szczytna inicjatywa strażaków ochotników z Gaszyna #GaszynChallenge już dawno przekroczyła granice ich powiatu niosąc pomoc chorym dzieciom na terenie całej Polski. To również zasługa wszystkich osób, które włączyły się w tę charytatywną akcję.

Pamiętajmy też, że kolejne dzieci zmagające się z rdzeniowym zanikiem mięśni czekają na nasze wsparcie. Dlatego pompujemy już nie tylko dla Wojtusia! Dzięki uzbieranej kwocie chłopczyk będzie walczył o marzenia, a pompujemy i nominujemy dla kolejnych chorych dzieciaków!

Linki do skarbonek dzieci chorych na SMA, znajdują się poniżej lub też na stronie fundacji Siepomaga.

Zachęcamy również do wpłat na konto skarbonki Szymonka Porębskiego, chorego na nowotwór 12-miesiecznego mieszkańca Sądecczyzny.

Wspólnie zawalczmy o życie tych dzieci!

