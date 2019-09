Patrole rowerowe już od miesiąca pełnią służbę w Krakowie

W Krakowie już od miesiąca funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie patrolują miasto na rowerach. Zakup 6 jednośladów wraz z wyposażeniem sfinansowany został przez władze miasta o czym pisaliśmy w tym artykule: http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/rowery-i-wyposazenie-dla-krakowskiej-drogowki-0

Policjanci pełniący służbę na rowerach patrolują ulice i miejsca trudno dostępne dla radiowozów m.in. Bulwary Wiślane, Planty, a także teren w okolicy Rynku Głównego i Kazimierza.

Policyjne jednoślady dzięki swoim niewielkim gabarytom świetnie sprawdzają się na wąskich i zatłoczonych uliczkach w centrum miasta i wszędzie tam gdzie dotarcie większych i mniej zwrotnych samochodów służbowych jest utrudnione.

Patrole rowerowe to również korzyść dla środowiska. Brak emisji spalin powoduje, że ten środek transportu idealnie wpisuje się w antysmogową politykę miasta.

Uwaga funkcjonariuszy koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, niemniej jednak z „poziomu siodełka” łatwiej jest zaobserwować wykroczenia porządkowe i spora część interwencji takich właśnie dotyczy.

Taki sposób przemieszczania się ułatwia również kontakt z mieszkańcami i turystami, którzy nierzadko zwracają się do mundurowych prosząc o pomoc np. we wskazaniu właściwej drogi, miejsca pomocy medycznej czy komisariatu, co spotyka się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa.

W czasie tego miesiąca funkcjonariusze na jednośladach brali udział między innymi w patrolowaniu miasta w czasie imprez masowych i meczy oraz podejmowali działania w okolicy krakowskiego ZOO usprawniając i upłynniając ruch w tym rejonie.

Sami policjanci pozytywnie oceniają nowy sprzęt i możliwości jakie daje im jego użytkowanie.

Jak podkreśla szef krakowskiej drogówki nadkom. Tomasz Jemczura, jest to poważne wyzwanie i ciągła próba poszukiwania nowych możliwości i rozwiązań, aby spełniać oczekiwania społeczeństwa i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom, a w szczególności niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Wprowadzenie patroli rowerowych policjantów „krakowskiej drogówki” jest jednym z tych pomysłów, które mamy nadzieję sprawdzą się w naszym mieście.