Spotkanie, które inspiruje. Małopolscy policjanci na audiencji u Papieża Franciszka

Wszyscy pamiętamy wizytę papieża Franciszka w naszym kraju – Światowe Dni Młodzieży z Jego udziałem, zorganizowane w 2016 roku przyniosły wiele niezapomnianych chwil - wielka radość pielgrzymów z całego świata i poczucie dumy policjantów z dobrze wypełnionych zadań. Było bezpiecznie, a celebrowanie spotkań z Papieżem i wspólne świętowanie pokazało wielką moc wspólnoty i dobra.

Dla policjantów był to czas wytężonej pracy, niewiele mieli okazji, by doświadczyć w pełni entuzjazmu, jaki udzielał się wielotysięcznym tłumom – skupieni na wykonywanych zadaniach, dbali z wielką troską o to, by inni mogli świętować.

W tym roku obchodzona jest 100 rocznica utworzenia Policji Państwowej. Ten wyjątkowy jubileusz staje się nie tylko czasem przywoływania tradycji i historii naszej formacji, to także moment na osobiste zatrzymanie się i doświadczanie własnej perspektywy życiowej – tego, co było i tego, co jest, „podążając z siłą pamięci” ku temu, co będzie.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta zaprosił policjantów garnizonu małopolskiego do wspólnego pielgrzymowania do Watykanu. Opiekunami duchowymi delegacji byli kapelan małopolskich policjantów, ksiądz kanonik dr Paweł Mielecki oraz ks.prof. Norbert Pikuła. Małopolscy policjanci mieli okazję przeżyć to niecodzienne doświadczenie, w niepowtarzalnym spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Spontaniczność i bezpośredniość Papieża Franciszka, Jego ogromna życzliwość i uwaga poświęcana pielgrzymom inspiruje radość i wewnętrzną siłę do podejmowania nowych wyzwań. Pozostawia niezwykłe wrażenie.

Podczas audiencji papież Franciszek wspominał swoją wizytę w Krakowie, który zapamiętał jako wyjątkowo piękne miasto a mieszkańców jako niezwykle serdecznych.

W specjalnym błogosławieństwie papież życzył policjantom, by doświadczali jak najpełniej radości z dobrej służby dla innych, prosił o modlitwę w Jego intencjach.

Małopolscy policjanci przekazali Ojcu Świętemu życzenia niesione z Krakowa oraz symboliczne upominki – policyjną koszulę z najwyższymi dystynkcjami, identyfikatorem „Papa Francesco” oraz garnizonówką małopolskiej Policji i okolicznościowy medal upamiętniający jubileusz stulecia naszej formacji. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta dziękując za tę szczególną atencję okazaną delegacji małopolskiej Policji, zaprosił Jego Świątobliwość do Małopolski, co zostało przyjęte z serdecznością i uśmiechem. Papież nie powiedział „nie”.

Szczególne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wizyty w Rzymie oraz spotkania z Ojcem Świętym kierujemy na ręce Pana Domenico Giani. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i inspektora generalnego Korpusu Żandarmerii Państwa Watykańskiego oraz Pani Magdaleny Wolińskiej – Riedi.