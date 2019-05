31 maja br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 102 nowo przyjętych policjantów, w tym 18 kobiet. Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, kapelan dr Paweł Bielecki oraz przedstawiciele Związku Zawodowego Policjantów, a także przełożeni ślubujących policjantów. W uroczystości licznie też uczestniczyli członkowie rodzin nowo przyjętych policjantów.

Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, który pogratulował i życzył młodym adeptom sztuki policyjnej powodzenia i satysfakcji w wymagającej i trudnej służbie. Złożył także podziękowania rodzicom funkcjonariuszy.

Do nowo przyjętych przemówił również Wojewoda życząc by każdy dzień w służbie przynosił satysfakcje, chęć dalszego rozwoju i poczucia, że słowa wypowiedziane podczas dzisiejszego ślubowania zostały spełnione.

Słowa policyjnej roty wypowiedziało 102 funkcjonariuszy, którzy już wkrótce zasilą szeregi małopolskiej Policji. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

Najwięcej z nich trafiło do Krakowa – 42 osoby zasiliły szeregi Komendy Miejskiej Policji. Również Komenda Wojewódzka Policji zyskała 24 nowych funkcjonariuszy.

Zasilone zostały także szeregi komend powiatowych i komisariatów w regionie. Najwięcej, bo 5 nowych funkcjonariuszy trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przydzielonych zostało 4 policjantów. W jednostkach Policji w Wieliczce oraz Zakopanem służbę rozpoczęło po 4 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Komenda Powiatowa w Oświęcimiu oraz Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zyskały po 3 młodych adeptów sztuki policyjnej. Natomiast powiat proszowicki został wzmocniony przez 2 policjantów. Pozostałe powiaty m.in. miechowski, dąbrowski, nowotarski, olkuski przyjęły po 1 funkcjonariuszu. Do Komendy Miejskiej w Tarnowie trafił 1 policjant.

Ślubujący dzisiaj policjanci zostali przyjęci do służby 21 maja 2019 roku.

Jest to drugie ślubowanie w tym roku. Podczas pierwszego ślubowania (w marcu) zostało przyjętych 135 osób. Do obsady pozostało jeszcze 120 wakatów.

Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/malopolska-policja-zaprasza-w-swoje-szeregi. Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12-6154068, email: dobor@malopolska.policja.gov.pl, jak również można je uzyskać osobiście w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9, w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.