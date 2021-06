Tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli ciało zaginionego 69-letniego mieszkańca Nowego Targu. W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli oprócz policjantów, strażacy i członkowie Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Czarnego Dunajca.

W sobotę (12 czerwca br.) przed południem 69-letni mieszkaniec Nowego Targu wyjechał z miejsca zamieszkania na rowerze i od tamtej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Od czasu przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu mężczyzny policjanci prowadzili działania poszukiwawcze. W niedzielną akcję poszukiwawczą włączyli się także strażacy i po raz kolejny członkowie Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Czarnego Dunajca. Działania prowadzone były pieszo w terenach leśnych oraz z wykorzystaniem radiowozów, wozów strażackich, samochodów ratowniczych, a także quadów.

W niedzielę wieczorem, podczas prowadzonych działań z wykorzystaniem quada służbowego, policjanci z Nieetatowej Policyjnej Grupy do Działań Poszukiwawczych w zaroślach pod skarpą w rejonie Alei Tysiąclecia i rzeki Biały Dunajec znaleźli ciało zaginionego nowotarżanina. Na miejscu z udziałem prokuratora wykonano czynności procesowe. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. Dzisiaj rodzina potwierdziła tożsamość zaginionego.

To już kolejne działania poszukiwawcze prowadzone dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy wspólnie z członkami Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Czarnego Dunajca.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w poszukiwania zaginionego.