Działania Policji w związku z pożarem kilkudziesięciu budynków w Nowej Białej Data publikacji 20.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej w Nowej Białej policjanci kierowali ruchem usprawniając dojazd służb na miejsce pożaru. Teren został odizolowany od dostępu osób postronnych, również po ugaszeniu pożaru. Dziś śledczy przystąpili do oględzin pogorzeliska.

Wczoraj po południu pożar ogarnął kilkadziesiąt posesji w Nowej Białej. W związku z akcją ratowniczo-gaśniczą policjanci już od pierwszych minut akcji rozpoczęli kierowanie ruchem. Cywilne samochody kierowano na objazdy a priorytetem było zapewnienie szybkiego i sprawnego dojazdu na miejsce jednostek straży pożarnej i załóg pogotowia ratunkowego. Policjantów z komendy powiatowej w Nowym Targu wspomagali w tym zakresie funkcjonariusze drogówki z Zakopanego, Suchej Beskidzkiej i Myślenic.



Obszar pożaru został także odizolowany od dostępu osób postronnych, gapiów - w trosce o bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg akcji. Po zakończeniu akcji gaśniczej teren pogorzeliska nadal był zabezpieczany przed dostępem osób nieuprawnionych. Działania te prowadzili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie (na każdej zmianie była to grupa około 20 mundurowych) . Te działania będą kontynuowane do czasu zakończenia oględzin miejsca zdarzenia.



Oględziny miejsca zdarzenia się rozpoczęły dziś po przekazaniu nam terenu przez PSP i uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego. W tych czynnościach biorą udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (dochodzeniowcy, technicy kryminalistyki) oraz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. To 20 policjantów, który razem z biegłym sądowym z zakresu ustalania przyczyn pożarów muszą zlokalizować ognisko pożaru i ustalić jego przyczynę. W toku oględzin opisywane m.in. zniszczenia jakich dokonał ogień i zabezpieczane ślady mogące wskazać przyczynę i drogę rozprzestrzeniania się pożaru. Z uwagi duży obszar (pożarem objętych było 21 domów i 23 budynki gospodarcze) mogą potrwać nawet kilka dni. Czynności te prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.