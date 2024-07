32-latek zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach, w powiecie krakowskim zatrzymali 32-latka, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki. Napastnik zaatakował swoją ofiarę śrubokrętem, w miejscu jej pracy. Podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 lipca br.). Tego dnia, w godzinach wczesnorannych, oficer dyżurny Komisariatu Policji w Zielonkach został powiadomiony o zaatakowaniu kobiety śrubokrętem, w jednym ze sklepów wielobranżowych, na terenie powiatu krakowskiego, w którym ofiara pracowała. Napastnika mieli ująć przypadkowi klienci sklepu.

Pod wskazany adres natychmiast został skierowany patrol. Po przybyciu na miejsce policjanci zatrzymali ujętego mężczyznę. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Krakowa. Obecna na zdarzeniu załoga pogotowia ratunkowego opatrzyla ranną i przetransportowała ją do szpitala celem dalszej diagnostyki. Funkcjonariusze ustalili, że 32-latek zaatakował swoją była partnerkę poprzez ugodzenie jej w głowę śrubokrętem, a następnie wybiegł ze sklepu. Kiedy został ujęty przez trzy postronne osoby, wówczas napastnik miał młotek w ręku. Prawdopodobnie również tym narzędziem mężczyzna planował zaatakować swoją ofiarę. Poszkodowana doznała powierzchownych i niezagrażających życiu obrażeń głowy.

32-latek został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

W toku czynności wykonanych przez kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, ustalono, że atak był zaplanowany, a sprawca się do niego przygotowywał. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a zebrany materiał przekazano do prokuratury, celem podjęcia dalszych decyzji w sprawie.

Kolejnego dnia, funckjonariusze doprowadzili 32-latka do Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, do którego się przyznał. Wczoraj (10 lutego br.) sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za zarzucany czyn 32-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.



Film Film_-_prowadzenie_zatrzymanego_podejrzanego_o_usilowanie_zabojstwa.mp4 Opis filmu: Film zaczyna zdjęciem logo Komendy powiatowej Policji w Krakowie. Kolejno nieumundurowany policjant prowadzani zatrzymanego w komendzie przez klatkę schodową i kolejno korytarzem. Na tym film się kończy. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film_-_prowadzenie_zatrzymanego_podejrzanego_o_usilowanie_zabojstwa.mp4 (format mp4 - rozmiar 2.95 MB)