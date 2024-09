37-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Powrót Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przed jednym z bloków w rejonie Prądnika Białego kilkukrotnie ugodził nożem inną osobę. Napastnik usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozić mu może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

19 września br. oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie z informacją, że przed blokiem w rejonie Prądnika Białego znajduje się ranna osoba. Na miejsce udali się policjanci Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komisariatu Policji III w Krakowie. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej przed jednym z tamtejszych bloków pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury, w trakcie której jeden z nich kilkukrotnie ugodził niebezpiecznym narzędziem swojego oponenta. Poszkodowany w ciężkim stanie został zabrany do szpitala, natomiast policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz porzucone niebezpieczne narzędzie. Poczynili też ustalenia, na podstawie których szybko ustalili personalia oraz miejsce przebywania sprawcy. W związku z tym policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie udali się do mieszkania w jednym z tamtejszych bloków, gdzie w środku zastali mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu. 37-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki, gdzie w trakcie przesłuchania nie umiał racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co kodeks karny przewiduję karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 21 września br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały sąd zastosował wobec 37-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

