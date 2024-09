Z sercem w walce z żywiołem – policjanci z Krakowa uratowali tonącą sarenkę Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy od kilku dni wspierają służby ratownicze w powiecie słubickim, zmagającym się z groźbą powodzi, po raz kolejny pokazali, jak wielkie mają serca – ratując małą sarenkę.

Podczas patrolowania wałów Odry na wysokości ul. Szczecińskiej w Słubicach, policjanci zauważyli wśród wzburzonych, rwących wód młodziutką sarenkę, bezradnie dryfującą z prądem wzdłuż brzegu. Zwierzę walczyło o życie, nie mogąc wydostać się na ląd. Każda kolejna próba kończyła się upadkiem do wody. Policjanci bez wahania ruszyli na ratunek. Udało im się wyciągnąć malucha z lodowatej rzeki, osuszyć go, a następnie bezpiecznie zwrócić przyrodzie.

W obliczu żywiołu każdy akt pomocy ma znaczenie. Dla tej sarenki była to walka o życie, a dla nas – kolejny przykład, że każde życie, bez względu na to, do kogo należy, zasługuje na ochronę.

