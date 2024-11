Rozbita kolejna szajka oszustów, działających na terenie Polski oraz Niemiec. Zatrzymano 13 osób. Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci w śledztwie nadzorowanym przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie od 2023 roku prowadzą działania skierowane przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie trudnili się oszustwami dokonywanymi metodą na tzw. „legendę” na terenie Polski, Niemiec. W wyniku przeprowadzonych przez policjantów realizacji zatrzymano już 13 osób powiązanych z tym przestępczym procederem.

Do realizacji pierwszych zatrzymań doszło początkiem marca 2024 r. Wtedy to, policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP Kraków, w wyniku szeroko zakrojonych działań zatrzymali 5 osób działających w ramach tej grupy. Wśród nich był między innymi koordynator, który odpowiadał za werbowanie osób do przestępczej grupy, a następnie dostarczał i zaopatrywał ich w niezbędne środki do realizacji określonych zadań tj. pieniądze, telefony komórkowe. Pozostali zatrzymani pełnili rolę tzw. odbieraków, którzy mieli za zadanie odbierać kosztowności czy pieniądze od osób pokrzywdzonych. Wtedy wobec wszystkich zatrzymanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zebrane w tej sprawie informacje wskazywały, że grupa, wykorzystując najczęściej metodę oszustwa na tzw. „wypadek”, działała głównie na terenie południowej Polski, ale tropy również prowadziły na teren…Niemiec. W związku z tymi ustaleniami policjanci kryminalni KWP w Krakowie nawiązali współpracę międzynarodową z niemiecką Policją.

Dzięki intensywnym działaniom, analizie i rozpracowaniu prowadzonym przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie ustalono, że grupa odpowiedzialna jest co najmniej za 15 zdarzeń na terenie Polski, oraz co najmniej 17 zdarzeń na terenie Niemiec, w których to pokrzywdzeni przekazali sprawcom pieniądze oraz inne kosztowności. Nawiązana współpraca z niemieckimi policjantami zaowocowała zatrzymaniami. W ręce kryminalnych wpadło kolejne 6 osób działających w tej grupie przestępczej na terenie Niemiec.

Sprawa miała nadal charakter rozwojowy i wielowątkowy. W toku czynności zabezpieczono środki finansowe, dużą ilość telefonów komórkowych, a także zabezpieczono mieszkanie, które zostało zakupione za pieniądze pochodzące z oszustw. Łączna wartość strat poniesionych przez obywateli niemieckich to ponad 7 000 000 złotych.

W ubiegłą środę tj. 6 listopada br. na terenie powiatu krakowskiego na zlecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, kryminalni z KWP Kraków przeprowadzili kolejne działania, w wyniku których zatrzymani zostali dwaj mężczyźni powiązani z przestępczym procederem oszustw. Obaj początkowo zaczynali swoją „karierę przestępczą” jako „odbieraki”, jednakże z czasem jeden z nich awansował w hierarchii grupy i stał się werbownikiem oraz koordynatorem nowych członków. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania oszustów policjanci zabezpieczyli między innymi telefony komórkowe oraz karty SIM służące do działalności przestępczej. Dzisiaj tj. 7 listopada br. zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie zostały im przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw. Wobec mężczyzn zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania oraz dalsza współpraca międzynarodowa.