Policyjne zabezpieczenie obchodów 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau.

Data publikacji 29.01.2025

Funkcjonariusze Policji, jak co roku 27 stycznia, zabezpieczali obchody rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. Tym razem były to obchody wyjątkowe. 80. rocznica stanowiła asumpt do wizyty aż 56 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych z całego świata.