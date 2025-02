Zarzuty dla dwóch osób w związku ze śmiercią kobiety, której zwłoki znaleziono w windzie w bloku na krakowskiej Olszy. Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, mające związek ze śmiercią kobiety, której zwłoki znaleziono w windzie jednego z bloków na terenie Olszy. Sprawa wymagała od policjantów wielogodzinnych analiz oraz prowadzenia żmudnych działań operacyjnych. Zatrzymane przez funkcjonariuszy osoby usłyszały zarzuty.

30 stycznia br. we wczesnych godzinach porannych oficer dyżurny krakowskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o zwłokach młodej kobiety w windzie jednego z bloków na terenie Olszy. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Do działań od razu przystąpili policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili oględziny, ustalono tożsamość denatki, a także zabezpieczono ślady w miejscu znalezienia zwłok.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że wcześniej denatka przebywała w mieszkaniu 26-letniego mężczyzny, który został zatrzymany. W jego mieszkaniu zabezpieczono kilkaset opakowań leków na receptę, 14 gramów marihuany, igły i strzykawki, kilkanaście telefonów komórkowych oraz znaczną ilość pieniędzy.

W kolejnych dniach, w Krakowie zatrzymano dwie 25-letnie kobiety. Śledczy ustalili, że jedna z zatrzymanych kobiet była na miejscu zdarzenia i pomagała zatrzymanemu mężczyźnie wynieść ciało z mieszkania. Druga z kobiet została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy osobie będącej w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia, zarzut wprowadzania do obrotu leków bez stosownych zezwoleń oraz posiadania i udzielania środków odurzających innym osobom. Natomiast 25- letnia kobieta usłyszała zarzut poplecznictwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie sąd zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec 25-latki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.