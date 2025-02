Finał XIV edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj W czwartek 20 lutego 2025 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” oraz konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym”. Ponadto podczas gali wręczane były statuetki „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Finałowa Gala zakończyła się występem Zespołu Blue Café.

W uroczystości wzięli udział: Pan insp. Maciej Kubiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. dr Krzysztof Dymura Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Łukasz Sęk Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Artur Pasek I Małopolski Wicekurator Oświaty, mł. insp. Wojciech Matras Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz jego zastępca nadkom. Łukasz Tomoń, Marek Pławiak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Andrzej Witek Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, Sławomir Turek Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mariusz Wojtas Prezes Moto Park Kraków ośrodka doskonalenia techniki jazdy, a także przedstawiciele ORLEN OIL - jednego ze sponsorów uroczystej gali wraz z Ambasadorem spółki wybitnym sportowcem Kajetanem Kajetanowiczem. Na gali obecni byli również przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali m.in.: insp. Maciej Kubiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. dr Krzysztof Dymura Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Artur Pasek I Małopolski Wicekurator Oświaty, a także trzykrotny rajdowy Mistrz Europy, czterokrotny rajdowy Mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursów i szeregu innych przedsięwzięć realizowanych na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jest realizowany od 2010 roku. W ciągu tych 14 edycji do akcji zgłosiło się około 4300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 750 tys. uczniów. Odbyło się wiele imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach. W sumie ukazało się ponad 35 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze, a także tworzyli ciekawe filmy i piosenki. Dbając o bezpieczeństwo seniorów na drodze organizowali specjalne akcje promujące posiadanie elementów odblaskowych.

Na uroczystości jako pierwsi nagrody otrzymali Laureaci konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym”, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Nadesłane materiały animacyjne zawierały bardzo ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zwycięzcami konkursów na Animację „Patrzeć i być widocznym” w kategorii szkół podstawowych zostali:

I miejsce ex aequo

– Martyna Kawula ze Szkoły Podstawowej w Łętkowicach

– Antoni Kramarz ze Szkoły Podstawowej w Łętkowicach

– Jakub Nowak ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach

II miejsce ex aequo

– Emilia Rubiś ze Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej

– Szymon Rumuński ze Szkoły Podstawowej w Łętkowicach

III miejsce ex aequo

– Bartosz Skura ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie

– Karol Kachel ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach

– Maciej Szopa ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach

Warto podkreślić, że Laureaci konkursu na animację „Patrzeć i być widocznym” w kategorii szkół podstawowych otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zwycięzcami konkursów na Animację ‘Patrzeć i być widocznym” w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali:

I miejsce – Aniela Niziołek z Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

II miejsce – Amelia Kulawik z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

III miejsce – Faustyna Karaś z III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Jury konkursu postanowiło dodatkowo wyróżnić autorów dwóch animacji w kategorii szkół podstawowych, Julię Maśnicę oraz Karola Maśnicę z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej

Kolejne nagrody zostały wręczone zwycięzcom Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła:

I miejsce zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej, powiat limanowski – liczba zdobytych punktów 1755 NAGRODA 6 tys. zł

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie, powiat krakowski – liczba zdobytych punktów 1530 NAGRODA 5 tys. zł

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Stanisławiu Górnym,

powiat wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1475 NAGRODA 4 tys. zł

Ponadto w konkursie nagrodzone zostały szkoły które zajęły miejsca od IV do X oraz najlepsze szkoły podstawowe w każdym mieście i powiecie. Laureaci otrzymali dodatkowo dyplomy grawerowane dla najlepszych szkół promujących bezpieczeństwo uczniów na drodze.

Przyznano również nagrody dla szkół za najefektywniejsze sprawozdanie. Wyróżnienie to otrzymały:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej, Szkoła Podstawowa w Jordanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a wręczane były uroczyście przez zaproszonych gości.

Podczas tej uroczystości wręczone zostały również nagrody „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2024 roku”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, instytucjom oraz osobom, które swoimi działaniami przyczyniają się do promowania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa na drogach. W kategorii osoba roku nagrodę Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymali ex aequo Tomasz Gębala oraz Grzegorz Mliczek. W kategorii organizacja pozarządowa roku nagrodę otrzymał Auto Moto Klub Limanowa. W kategorii nagroda Małopolski Ambasador BRD za całokształt działań nagrodę otrzymała Dyrektor Angelika Świerblewska .