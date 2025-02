Działania krakowskich policjantów ukierunkowane na przestrzeganie przepisów dotyczących zwierząt gatunków chronionych Data publikacji 24.02.2025 Powrót Drukuj Pod koniec stycznia br., krakowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą we współpracy z lekarzami weterynarii przeprowadzili kontrole mające na celu sprawdzenie dobrostanu oraz stanu sanitarnego zwierząt objętych ochrona gatunkową, które znajdowały się pod opieką osób prywatnych. Podczas inspekcji ujawniono nieprawidłowości w tym zakresie, a także zabezpieczono zwierzęta oraz dokumentację, która budziła wątpliwości.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej obejmuje nie tylko kwestie związane z zabezpieczaniem faktur czy towarów takich jak papierosy i alkohol bez odpowiednich znaków akcyzowych, ale również ochronę fauny i flory, w tym gatunków chronionych, a także zwierząt niebezpiecznych, które są przetrzymywane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.

19 stycznia br. funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale funkcjonariuszy z Komisariatu Policji VIII w Krakowie w obecności biegłego z zakresu weterynarii podczas trwających targów terrarystycznych „Exotic Fest Kraków” zatrzymali 20–letniego wystawcę, który oferował do sprzedaży zwierzęta chronione Konwencją Waszyngtońską. Ponadto funkcjonariusze w trakcie prowadzonych czynności ujawnili, że zatrzymany mężczyzna nie zapewniał zwierzętom właściwych warunków bytowych. Funkcjonariusze pojechali do jednej z miejscowości na terenie woj. dolnośląskiego w celu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zatrzymanego mężczyzny. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli gady, w tym dwadzieścia cztery kameleony oraz jednego żółwia, które z uwagi na zły stan i bezpieczeństwo sanitarne zostały zabezpieczone. Wszystkie zabezpieczone zwierzęta zostały oddane na przechowanie biegłemu lekarzowi weterynarii. 20-latek może usłyszeć zarzuty nielegalnego handlu zwierzętami objętymi konwencją waszyngtońską "CITES" w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, oraz zarzut znęcania się nad zwierzętami.

Kolejna kontrola miała miejsce 22 stycznia br.. Wtedy to, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji IV w Krakowie, biegłym lekarzem sądowym w zakresie CITES oraz przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie dokonali weryfikacji dobrostanu i bezpieczeństwa sanitarnego zwierząt ujętych w konwencji waszyngtońskiej z 1973 r., a będących pod opieką osób prywatnych na terenie miasta Krakowa.

W trakcie wykonywanych czynności przeprowadzili kontrolę wystawy terrarystycznej mieszczącej się w jednym z mieszkań na krakowskiej Krowodrzy. Właściciel wystawy posiadał i wystawiał publicznie w celach zarobkowych okazy określonych gatunków zwierząt, objętych Konwencją Waszyngtońską. W trakcie wykonanych czynności, w związku z brakiem odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność nabycia zwierząt wymienionych w Konwencji, zabezpieczono 2 legwany nosorogie oraz gekona, a także dokumentację CITES wraz z certyfikatami ich pochodzenia, która budziła wątpliwości, co do jej autentyczności. Dopiero po wydaniu opinii, 29-letni mężczyzna może usłyszeć zarzuty podrabiania dokumentów, a także zarzut z Ustawy o ochronie przyrody. Za przedstawiony proceder właścicielowi może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.