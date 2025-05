Ćwiczenia w tunelu pod Luboniem Małym Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj W czwartkowe przedpołudnie służby ratunkowe przeprowadziły ćwiczenia w tunelu pod Luboniem Małym. Strażacy, medycy i policjanci sprawdzali procedury postępowania w razie wypadku samochodów wewnątrz obiektu. Na miejscy obecny był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak.

W ćwiczeniach brały udział służby podległe wojewodzie, dlatego na miejscu obecni byli: wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, II zastępczyni dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Justyna Czopek, zastępca kierownika Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego MUW Konrad Łagosz, przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Takie ćwiczenia to zawsze okazja do sprawdzenia umiejętności służb w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które występują podczas rzeczywistych wypadków. Strażacy, medycy i policjanci mogą sprawdzić, jak szybko reagują na informację o zagrożeniu, jak działa ich sprzęt i procedury, a także, w jaki sposób wspólnie koordynują swoje działania na miejscu zdarzenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że około godz. 9 rano kierowca cysterny, jadący w kierunku Krakowa, wjechał do tunelu pod Luboniem Małym. W tym momencie stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w tył ciężarówki poruszającej się na tym samym pasie. W wyniku zderzenia przyczepa ciężarówki przewróciła się na lewy pas jezdni, blokując ruch w tunelu.



W tym samym czasie kierowca samochodu osobowego, nie widząc przeszkody na drodze, najechał na przewróconą naczepę, a jego auto stanęło w płomieniach. W pojeździe znajdowały się dwie osoby, które zostały uwięzione we wraku, a także doznały poważnych obrażeń (złamania i oparzenia).



Za samochodem osobowym poruszała się kolejna ciężarówka, przewożąca betonowe elementy konstrukcyjne oraz pojemnik z amoniakiem. Ten pojazd również nie uniknął zderzenia, w wyniku czego doszło do wycieku amoniaku, co dodatkowo skomplikowało akcję ratowniczą.



Ostatnim poszkodowanym był kierowca pojazdu, który zdołał zatrzymać się w tunelu przed wypadkiem. Próbował on ugasić płonący pojazd podręcznym sprzętem gaśniczym, doznając przy tym lekkich oparzeń.

W ćwiczeniach brały udział: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z jednostkami z Suchej Beskidzkiej, Myślenic, Nowego Targu i Rabki Zdroju, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz z jednostkami terenowymi z Suchej Beskidzkiej, Myślenic, Nowego Targu i Limanowej i Pogotowie Ratunkowe, a także pracownicy Centrum Zarządzania Tunelem. Policyjnym działaniom przyglądał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak

Ćwiczenia umożliwiły doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczych oraz procesu podejmowania decyzji. Pozwoliły sprawdzić takie elementy jak: organizowanie punktów doraźnej pomocy medycznej, organizowanie objazdów alternatywnych, zapewnienie pomocy psychologicznej poszkodowanym czy wspólne informowanie wraz z dziennikarzami o wypadku i jego skutkach.