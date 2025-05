Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 15.05.2025 Powrót Drukuj 15 maja br. w siedzibie OPP w Krakowie, odbyło się ślubowanie 107 nowo przyjętych do garnizonu małopolskiego funkcjonariuszy. Wśród ślubujących były 22 kobiety.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wzięli w niej udział Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Piech oraz Komendant Wojewódzki w Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek, a także kadra kierownicza małopolskiej Policji i rodziny ślubujących policjantów.



Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Arturowi Bednarkowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Insp. Artur Bednarek odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie Komendant powitał zgromadzonych na uroczystości gości i pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu. Komendant podkreślił, że w wypowiedzianej rocie ślubowania zawarte jest ważne przesłanie: służby dla drugiego człowieka, nawet z narażeniem życia, które od tej chwili będzie im towarzyszyć przez lata pełnienia służby. Jest to ciężkie wyzwanie, bo służba to oddawanie się i poświęcenie drugiemu człowiekowi. Komendant życzył adeptom, aby ich służba trwała jak najdłużej, ponieważ służba w Policji daje duże możliwości rozwoju. Swoje słowa skierował również do rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy, prosząc o wsparcie dla swoich bliskich.

Kolejno głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Zwracając do ślubujących policjantów skierował słowa uznania i gratulacje z okazji tego ważnego dnia, nie tylko na drodze zawodowego rozwoju ale także na drodze życia. Aby służba dawała moc satysfakcji oraz uznanie, szacunek i wdzięczność społeczeństwa.

Następnie list gratulacyjny skierowany do ślubujących od Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki odczytał w jego imieniu dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Piech. Na koniec do zgromadzonych przemówił ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, który pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom i życzył im bezpiecznej służby. Ślubowanie zakończyło się odprowadzeniem sztandaru i uroczystą defiladą.

Teraz nowych policjantów czeka szkolenie zawodowe podstawowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyki i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę.

29 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 30 nowych funkcjonariuszy. 3 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 2 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Limanowej i Proszowicach zyska po 2 nowych policjantów. Po 1 funkcjonariuszu trafi do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej. 10 funkcjonariuszy trafi do Komendy Powiatowej w Krakowie. 3 policjantów zasili szeregi Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. 9 adeptów sztuki policyjnej będzie służyć w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, 8 w Komendzie Powiatowej w Wieliczce i 4 w Komendzie Powiatowej w Zakopanem.Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci w drugim terminie w 2025 roku. W bieżącym roku planowane jest jeszcze 7 terminów przyjęć do służby w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: Rekrutacja do służby w Policji - Policja Małopolska

Zachęcamy do składania podań!