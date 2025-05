Realizacja projektu Escapetruck na terenie województwa małopolskiego Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj W ubiegły piątek, 23 maja 2025 r., w Łodzi zakończyła się edycja wiosenna projektu Escapetruck. Polska Policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, Policją holenderską oraz Strażą Graniczną organizowała po raz kolejny na terenie 16 miast w Polsce, dwutygodniowe wydarzenie o tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem tzw. Escapetrucka - pojazdu edukacyjnego, z którego, aby się wydostać, należy rozwiązać interaktywne zadania - wymagające współpracy i logicznego myślenia.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy aktywnym wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz z Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu małopolskiego - w dniach od 17 do 20 maja br. projekt zawitał i gościł na terenie naszego województwa.

Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów małopolskich szkół średnich, w tym klas mundurowych. Osoby biorące udział w tym wyjątkowym projekcie poznawali prawdziwe historie osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi. Podczas gry, uczestnicy – w kilkuosobowych grupach mieli za zadanie wydostać się z ciężarówki, rozwiązując interaktywne zadania i łamiąc szyfry. Pomieszczenia w pojeździe zostały przygotowane tak, aby odzwierciedlały warunki życia ofiar handlu ludźmi. Towarzyszące uczestnikom nieprzyjemne dźwięki, zapachy oraz poczucie znajdowania się niejako w potrzasku, pozwalały młodym ludziom zrozumieć, z jakim dramatem mierzą się osoby, które padły ofiarą tego przestępczego i haniebnego procederu.

Aktywne włączenie się w wydarzenia mediów oraz działania profilaktyczne małopolskich policjantów pozwoliły podnieść świadomość społeczeństwa na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. To również bardzo cenne doświadczenie i lekcja dla młodzieży, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wakacji - czasu podejmowania pracy w kraju i poza granicami.

Handel ludźmi, będący współczesną formą niewolnictwa jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym przestępczym procederem, tuż po handlu bronią i narkotykami. Transgraniczny charakter procederu sprawia, że Polska jest krajem pochodzenia ofiar handlu ludźmi, krajem docelowym, ale również przez nasz kraj są transportowane ofiary handlu ludźmi do państw europejskich. Osoby wykorzystywane są najczęściej do pracy przymusowej (rolnictwo, sadownictwo, zakłady pracy, fabryki), do przestępstw na tle seksualnym (tzw. seksbiznes) żebractwa, a nawet w celu pozyskania narządów ludzkich.

Skuteczność walki z tym zjawiskiem zależy od ścisłej współpracy odpowiednich służb wielu krajów. Nie można jednak nie zauważyć, jak istotna jest świadomość społeczna dotycząca handlu ludźmi. Projekt Escapetruck uwrażliwia społeczeństwo na cierpienie ofiar, przekazując jednocześnie konkretną wiedzę na temat jednego z najbardziej dramatycznych współczesnych zjawisk.