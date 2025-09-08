IV Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu Dystansowym Data publikacji 08.09.2025 Powrót Drukuj W ubiegły piątek (5 września) odbyła się czwarta edycja zawodów w pływaniu długodystansowym na dystansie 3 kilometrów. Zawody objęte zostały honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Zmagania zorganizowali małopolscy policjanci na zalewie w Kryspinowie koło Krakowa.

Organizowane co roku w pierwszym tygodniu września ogólnopolskie zawody pływackie, na stałe wpisały się w kalendarz policyjnych imprez sportowych.

Tym razem małopolscy funkcjonariusze postanowili zaprosić do niego nie tylko zawodników z Policji, ale także z innych służb mundurowych. Stąd nazwa konkursu ewoluowała z Mistrzostw Policji w Pływaniu Długodystansowym na Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu Dystansowym

W zmaganiach, które odbyły się na Zalewie na Piaskach w Kryspinowie, wzięło udział 49 zawodników z całej Polski - dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Wśród nich oprócz policjantów, pracowników policji i policyjnych emerytów, byli przedstawiciele: wojska, służby więziennej, służby leśnej, straży pożarnej, a także Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zawodnicy startowali w kilku kategoriach.

W kategorii mężczyzn najlepsze miejsca zajęli:

kategoria I (do 39 lat): Mateusz Skibiński (AŚ Mysłowice), Kamil Woźniak (KWP Białystok), funcjonariusz CBA

kategoria II (do 49 lat): Marcin Dakowicz (KWP Kraków), Robert Ciepłowski (KMP Bydgoszcz), Ireneusz Jurzyk (CBZC)

kategoria III (powyżej 49 lat): Dariusz Wesołowski (KWP Kraków), Jarosław Prentki (KWP Poznań), Adam Wiemann (nadleśnictwo Nowa Dęba)

W kategorii kobiet najlepsze miejsca zajęli:

kategoria I (do 39 lat): Patrycja Goździk (KWP Katowice), Kamila Miczek (KMP Kraków), Jula Ławecka (SOP)

kategoria II (do 49 lat): Katarzyna Moskal (CBŚP), Justyna Konieczny (KMP Gliwice), Katarzyna Samler (KWP Poznań)





W kategorii emerytów wyróżniono Grzegorza Alzaka, Grzegorza Lipniaka.

W kategorii pracowników cywilnych Policji wyróżniono Karolinę Ścisłowicz, Annę Brygier.

W tym roku najszybszą policjanką okazała się Patrycja Goździk (KWP Katowice) z czasem 51:42 s., a najszybszym policjantem zawodów został Kamil Woźniak (KWP Białystok) z czasem 47:03 s.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, natomiast zwycięzcy puchary, które wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie podinspektor Wojciech Kastelik.