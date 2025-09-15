Ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj 15 września br., w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, odbyło się ślubowanie 70 nowo przyjętych do garnizonu małopolskiego funkcjonariuszy. Wśród ślubujących było 25 kobiet.

Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wzięło w niej udział kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji - Komendant Wojewódzki w Policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wraz z Zastępcami, II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek, Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. W uroczystym apelu uczestniczyli także przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego jak również uczniowie i opiekunowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. Józefa Tishnera w Dobczycach oraz rodziny ślubujących policjantów.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Arturowi Bednarkowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę. Następnie insp. Artur Bednarek odczytał słowa roty, które powtarzali za nim ślubujący.

Następnie Komendant powitał zgromadzonych na uroczystości gości i pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu -To duma i honor ślubować wierność narodowi, ślubować że będziecie strzegli bezpieczeństwa obywateli, mieszkańców Małopolski - nawet z narażeniem życia. To czas, który zapisze się dla Was, tak jak dla każdego, który zaczyna służyć drugiemu człowiekowi. Insp. Artur Bednarek swoje wystąpienie zakończył życzeniami skierowanymi do młodych adeptów sztuki policyjnej - życzę żebyście z godnością nosili ten mundur.

Gratulacje nowo przyjętym funkcjonariuszom złożyli również II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Podkreślali oni znaczenie służby w Policji jako szczególnego powołania. Życzyli młodym funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w codziennych obowiązkach oraz sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym.

W swoim wystąpieniu insp. Jarosław Nowak dowódca OPP w Krakowie podziękował natomiast dr. n. med. i n. o zdr. Krzysztofowi Palimonce z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego za wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej przekazaną Zespołowi Medycznemu z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wiedza przekazana przez dra Palimonkę pozwoliła uzyskać krakowskim policjantom II miejsce podczas ogólnopolskich mistrzostw Policji w ratownictwie medycznym.

Po oficjalnym apelu nastał czas na gratulacje dla nowych policjantów od ich rodzin.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami szkolenie podstawowe, po którym 15 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 48 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zyska 1 funkcjonariusza, a Komenda Powiatowa Policji w Krakowie 6 nowych policjantów.

Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci w piątym terminie w 2025 roku. W bieżącym roku planowane są jeszcze 4 terminy przyjęć do służby w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: Rekrutacja do służby w Policji - Policja Małopolska



Zachęcamy do składania podań!