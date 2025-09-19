Ślubowanie 58 nowo przyjętych policjantów Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj tj. 19 września br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 58 nowo przyjętych do garnizonu małopolskiego funkcjonariuszy - w tym 20 kobiet.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 58 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tej uroczystości młodym adeptom sztuki policyjnej towarzyszyli Komendanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie insp. Paweł Krauz, insp. Mariusz Kudela oraz I Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Monika Kolasa.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Pawłowi Krauzowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę. Insp. Paweł Krauz odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej.

Następnie Komendant powitał zgromadzonych na uroczystości gości i pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu - Zakładając dziś po raz pierwszy mundur pamiętajcie, że będzie on was wyróżniał z pośród innych. Noście więc go z godnością i poszanowaniem.

Kolejno I Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Monika Kolasa przekazała słowa skierowane przez Wojewodę Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara do nowoprzyjętych adeptów sztuki policyjnej - Niech Państwa służba przynosi satysfakcję, uznanie społeczne i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe podstawowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyki i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę.

7 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 35 nowych funkcjonariuszy. 6 policjantów trafi do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a 2 do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Miechowie, Olkuszu, Proszowicach i Wieliczce zyska po1 nowym policjancie.

Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci w szóstym terminie w 2025 roku. W bieżącym roku planowane są jeszcze 3 terminy przyjęć do służby w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: Rekrutacja do służby w Policji - Policja Małopolska

Zachęcamy do składania podań!