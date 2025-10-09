Świeć przykładem – Noś odblaski Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Kontynuując działania w ramach kampanii „Świeć przykładem – Noś odblaski”, która została zapoczątkowana 1 października br. w dniu Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków, małopolska Policja przygotowała spot promujący używanie elementów odblaskowych.

Przypominamy, że w okresie jesienno-zimowym, piesi są najbardziej zagrożonymi wypadkami uczestnikami ruchu drogowego. Dzięki noszeniu odblasków, możemy znacznie zmniejszyć ryzyko powstania zdarzeń z ich udziałem. Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo na drodze.