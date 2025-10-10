Poszukiwania zaginionego 17-latka zakończone sukcesem służb Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwania 17-latka, który oddalił się ze szpitala, a którego życie mogło być zagrożone, zakończyła się sukcesem i odnalezieniem chłopaka. Szczęśliwy finał był efektem współpracy służb i właściwej analizy informacji gromadzonej podczas akcji. 17-latek został przekazany rodzicom.

8 października br., tuż po godzinie 16:00 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o ucieczce 17-letniego pacjenta krakowskiego szpitala. Z uwagi na stan zdrowia chłopaka oraz jego ubranie nieadekwatne do warunków pogodowych, policjanci podjęli natychmiastowe działania mające na celu jego odnalezienie. W akcję poszukiwawczą zaangażowani zostali policjanci z krakowskiego Komisariatu V oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Do poszukiwań włączyli się również funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz zadysponowano policyjnego psa tropiącego. Wsparcia w poszukiwaniach udzielali również strażacy wyposażeni w drony z termowizją. Rozpoczęło się przeszukiwanie terenów zielonych w pobliżu szpitala, natomiast policjanci nawiązali kontakt z rodziną chłopaka i rozpoczęli ustalenia, gdzie mógł się skierować, a także rozesłali stosowną informację do innych jednostek małopolskiej policji.

Po godzinie 18:00 wpłynęła wiadomość z Myślenickiej policji, gdzie dyżurny otrzymał informację o przypadkowym mężczyźnie, który zabrał młodego chłopaka na tzw. „stopa”. Jak przekazał mężczyzna, autostopowicz, chciał się dostać do Nowego Targu. W pewnym momencie uwagę kierującego zwróciło dziwne zachowanie chłopaka, dlatego postanowił zatrzymać się na stacji benzynowej w Głogoczowie i powiadomić służby. Chłopak najprawdopodobniej zorientował się w zamiarach mężczyzny i zaczął uciekać. Od tego momentu w poszukiwania zaangażowana była również myślenicka policja i grupa poszukiwawczo – ratownicza z Myślenic. Funkcjonariusze z Krakowa i Myślenic sprawdzali okoliczne tereny i ustalali świadków, którzy mogli widzieć 17-latka oraz przeglądali monitoringi znajdujące się na stacji benzynowej i w jej okolicach. Dzięki zapisom kamer monitoringu i śladzie zapachowym podjętym przez policyjnego psa, a także innym ustaleniom i ścisłej współpracy służb, wytypowano rejon w którym mógł przebywać 17-latek. Duży kompleks leśny, ukształtowanie terenu, opady deszczu, niska temperatura oraz pora nocna były dla służb prawdziwym wyzwaniem.

Podczas sprawdzania wyznaczonego rejonu tuż przed godziną 3:00 w nocy, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zauważyli chłopaka idącego poboczem bocznej drogi pomiędzy Głogoczowem, a Mogilanami. Od momentu w którym jego wizerunek zarejestrowała kamera monitoringi do chwili odnalezienia pokonał około 7 km, co biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, mogło stanowić dla niego poważne zagrożenie. 17-latek został przekazany przybyłym na miejsce rodzicom, a ponieważ wykazywał oznaki zmęczenia i wychłodzenia, policjanci wezwali do niego Załogę Ratownictwa Medycznego, która udzieliła mu pomocy.

Szczególne podziękowania za niezwykłe zaangażowanie i profesjonalizm kierujemy do służb, które wspierały krakowską policję w działaniach. Wśród nich były Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 7 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza Myślenice oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Głogoczowa.

Film Odnaleziony.mp4 Opis filmu: film z wizerunkiem poszukiwanego chłopaka Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Odnaleziony.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.64 MB)