Prawie 173 tysiące złotych straciła kobieta oszukana metodą na „kierownika kopalni węgla w Kambodży”

Data publikacji 13.10.2025
W wyniku nawiązania wirtualnej znajomości z osobą podającą się za kierownika kopalni węgla w Kambodży, 51-letnia mieszkanka Krakowa straciła blisko 173 tysiące złotych. Pseudo kierownik kopalni zdobył zaufanie kobiety i wyłudził od niej całe oszczędności. Komenda Miejska Policji w Krakowie ponownie ostrzega przed licznymi oszustwami za pośrednictwem portali internetowych.

4 października br. do Komisariatu Policji VII w Krakowie zgłosiła się 51-letnia kobieta, mieszkanka Krakowa, która padła ofiarą oszustwa. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że z początkiem lipca br. na jednym z portali internetowych poznała osobę podającą się za wdowca, obywatela Polski mieszkającego obecnie w Kambodży i pracującego tam jako kierownik nadzoru w Kopalni Węgla. Według relacji kobiety, oszust w jednej z korespondencji powiedział jej, że w jego kopalni doszło do eksplozji, a firma, w której jest zatrudniony musi niezwłocznie opuścić Kambodżę. Zapewniał ją, że z racji nieplanowanego powrotu pilnie potrzebuje pieniędzy, a kiedy tylko uda mu się odebrać córkę z Londynu to przyjedzie z nią do Polski i od razu odda kobiecie pieniądze.

Historia oszusta wzbudziła współczucie kobiety i po 10 dniach od pierwszego kontaktu 51-latka zrobiła mu pierwszy przelew. Po kilku dniach mężczyzna poprosił o kolejne przelewy, między innymi na wyrobienie niezbędnych do powrotu do kraju dokumentów. Jak następnie relacjonował, jego konto zostało zablokowane, dlatego poprosił o kolejne przelewy na inne podane kobiecie konta, cały czas utwierdzając ją w przekonaniu, że jest to tylko pożyczka i od razu po powrocie odda jej całą sumę. W dalszym etapie znajomości pojawiły się rzekome problemy z kurierem, który miał transportować rzeczy mężczyzny, co według niego również wymagało pieniędzy. Na potwierdzenie swojej historii wysyłał kobiecie różnego rodzaju zdjęcia dokumentów, biletów lotniczych. Mężczyzna w swoich korespondencjach prosił 51-latkę o kontakt mailowy z kurierami. Kiedy mieszkance Krakowa skończyły się oszczędności, wzięła pożyczkę w banku. Rozmówca 51-latki kontaktował się z nią z różnych numerów telefonu i prosił o kontakt na różne adresy mailowe co miało na celu uśpienie czujności kobiety, a zarazem wzbudzenie jej zaufania.

Ciągłe prośby o wykonanie przelewów spowodowały, że kobieta zorientowała się, iż padła ofiarą oszustów. Całe zdarzenie postanowiła zgłosić funkcjonariuszom z Komisariatu Policji VII w Krakowie, którzy zajmują się sprawą. Kobieta straciła prawie 173 tysiące złotych. Komenda Miejska Policji w Krakowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zawierania znajomości przez Internet. Coraz wymyślniejsze metody pomagają oszustom uśpić naszą czujność i wyłudzić od swoich ofiar oszczędności życia.

Należy pamiętać, żeby nie przekazywać danych personalnych, adresów zamieszkania, numerów kont bankowych, ani żadnych danych które mogą narazić nas na straty finansowe.

 

