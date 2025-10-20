Krakowscy policjanci zabezpieczyli przed meczem piłkarskiej ekstraklasy ponad 500 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj W minioną sobotę krakowscy policjanci kilka godzin przed meczem piłkarskiej ekstraklasy na stadionie przy ul. Kałuży w jednym z pomieszczeń zabezpieczyli ponad 500 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Według policyjnych ustaleń miały one zostać wykorzystane podczas wieczornego meczu.

18 października br. około godziny 13:00 policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, policjantami z Referatu Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz kryminalnymi z krakowskich komisariatów udali się na teren stadionu przy ul. Kałuży. Według policyjnych ustaleń na obiekt ten wniesione zostały środki pirotechniczne, które miały zostać użyte podczas wieczornego meczu piłkarskiej ekstraklasy, objętego statusem imprezy masowej. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza natomiast zakaz wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych na imprezach masowych pod groźbą surowych konsekwencji.

W takcie kontroli pomieszczeń użytkowanych przez kibiców zajmujących się tzw. oprawami podczas meczów piłkarskich policjanci ujawnili a następnie zabezpieczyli ponad 500 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Dzięki trafnym ustaleniom oraz sprawnie przeprowadzonym działaniom na obiekcie sportowym środki pirotechniczne nie zostały wykorzystane podczas wieczornego meczu ekstraklasy pomiędzy drużynami Cracovii Kraków a Rakowa Częstochowa. Dalsze działania śledczych będą teraz polegać na ustaleniu osób, które wniosły niedozwolone materiały na teren stadionu.