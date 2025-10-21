Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem maszyn budowalnych. Małopolscy policjanci zatrzymali właściciela firmy budowalnej, u którego zabezpieczyli kradziony sprzęt budowalny wart 750 tysięcy złotych Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Kraków-Prądnik Biały funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 41-letniego przedsiębiorcę z Podhala prowadzącego dużą firmę świadcząca m.in. usługi budowlane. Jak ustalili śledczy mężczyzna kupował i wykorzystywał w swojej działalności drogi sprzęt budowlany pochodzący z kradzieży. Wartość odzyskanych maszyn szacowana jest na około 750 tysięcy złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Od kilkunastu miesięcy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzili szeroko zakrojone działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem maszyn budowlanych oraz innych wartościowych towarów. Śledczy krok po kroku rozpracowywali powiązania pomiędzy członkami grupy i ujawniali skalę procederu.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci z KWP w Krakowie ściśle współpracowali z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz jednostkami Policji z garnizonu małopolskiego. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie serii skutecznych działań, w wyniku których zabezpieczono ciężki sprzęt budowlany na terenie powiatów myślenickiego, krakowskiego, wielickiego oraz nowotarskiego. Odzyskane maszyny – m.in. koparki, ładowarki, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe warte są łącznie ponad cztery miliony złotych. Do tej sprawy zatrzymano już dwie osoby. U jednego z członków grupy zabezpieczono również kilka luksusowych samochodów, w tym trzy zabytkowe tj. ferrari, porsche, mustang. Niektóre z pojazdów posiadały przerobiony numer identyfikacji VIN.

W ubiegły czwartek tj. 16 października doszło do kolejnej dużej realizacji, w której brało udział 60 policjantów z całej Małopolski tj. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy wsparciu policjantów z Nowego Targu i Zakopanego. Jednocześnie funkcjonariusze sprawdzili 12 wytypowanych adresów na terenie Małopolski. W trakcie działań na terenie Podhala zabezpieczono sprzęt budowlany pochodzący z przestępstwa na kwotę 750 tysięcy złotych oraz zatrzymano jednego z podhalańskich biznesmenów, który został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że 41-latek brał udział w zorganizowanym procederze przestępczym.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty paserstwa umyślnego, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzja prokuratury został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono ferrari warte ponad 1 mln złotych.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja zapowiada dalsze działania wymierzone w osoby powiązane z grupą przestępczą. Nadzór nad sprawą sprawuje Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały