Ćwiczenia strzeleckie kontrterrorystów w Krakowie Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Służba w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym (SPKP) nierozerwalnie wiąże się z ćwiczeniami i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. W dniach 6–10 października funkcjonariusze SPKP w Krakowie przeprowadzili warsztaty strzeleckie, w których brali również kontrterroryści z innych pododdziałów.

Funkcjonariusze realizowali zadania strzeleckie obejmujące m.in. prowadzenie ognia zza osłon oraz z pojazdu, strzelanie z pozycji wymuszonej oraz na dystans powyżej 300 metrów. W ostatnim przypadku długość osi strzeleckiej znajdującej się na obiekcie ograniczała dystans.

Warsztaty były prowadzone przez instruktorów z SPKP w Krakowie, wspartych wiedzą specjalistów z C.T.C. Operators oraz Delta Optical.

Tego typu ćwiczenia są ważnym elementem szkolenia kontrterrorystów, umożliwiającym im utrzymanie wysokiego poziomu indywidualnego wyszkolenia strzeleckiego operatorów z jednostek bojowych.