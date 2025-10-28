Kolejne uderzenie w mafię „wnuczkową”. Szef grupy kierował oszustami zza krat. Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się oszustwami. Funkcjonariusze ujawnili także, że szef grupy kierował nią z więziennej celi.

Od lipca ubiegłego roku policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpracowują dużą, zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami „na legendę”. W ramach policyjnych działań do sprawy zatrzymano łącznie 49 osób, a wobec 38 zastosowano tymczasowe aresztowanie (o jednej ze spraw dotyczącej tej grupy pisaliśmy tutaj).

23 października br. policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, zatrzymali 17-letniego mieszkańca Krakowa – członka zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami na legendę. Mężczyzna pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli przejmował pieniądze od oszukanych osób. Zatrzymany odpowiadał za udział w pięciu oszustwach na terenie południowej Polski, gdzie straty wyniosły ponad pół miliona złotych.

Już następnego dnia małopolscy policjanci zatrzymali kolejnego „odbieraka” - 47-letniego mieszkańca Bielska-Białej. Mężczyzna ten kilka dni wcześniej dokonał oszustwa na terenie województwa podkarpackiego, gdzie od pokrzywdzonej odebrał pieniądze w kwocie 40 000 euro (170 000 złotych).

Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się oszustwami (art. 258 kodeku karnego w związku z art. 286 kodeksu karnego). Na wniosek prokuratury wobec mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W toku czynności operacyjnych ustalono, że role koordynatora grupy oszustów pełnił 36-letni mieszkaniec Krakowa, który już odbywa karę pozbawienia wolności za oszustwa w jednym z zakładów karnych na terenie Polski. W wyniku współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej policjanci zabezpieczyli ukryty telefon komórkowy, który mężczyzna chował w butli po piance do golenia. W ten sposób osadzony mógł z celi kierować działaniami grupy.

Sprawa dalej ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze realizacje.