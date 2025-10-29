Szkolenie przewodników wraz z psami służbowymi garnizonu małopolskiego - Aktualności - Policja Małopolska

Szkolenie przewodników wraz z psami służbowymi garnizonu małopolskiego

Data publikacji 29.10.2025
W dniach 20, 27 i 28 października 2025 roku w Krakowie, odbyło się szkolenie przewodników wraz z psami służbowymi garnizonu małopolskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone w 3 grupach:

  • Grupa I - 20.10.2025 r. – miejsce szkolenia Oddział Prewencji Policji w Krakowie – przewodnicy z jednostek: KMP Kraków, KMP Nowy Sącz, KPP Sucha Beskidzka, KPP Limanowa, KPP Nowy Targ, KPP Dąbrowa Tarnowska, KPP Myślenice, KPP Wadowice wraz z psami patrolowo-tropiącymi.
  • Grupa II - 27.10.2025 r. – miejsce szkolenia Stadion Miejski im. Henryka Reymana – przewodnicy z jednostek: KMP Kraków, KMP Tarnów, KMP Nowy Sącz, KPP Zakopane, KPP Oświęcim, KPP Nowy Targ wraz z psami wyszkolonymi do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków.
  • Grupa III – 28.10.2025 r. – miejsce szkolenia Stadion Miejski im. Henryka Reymana – przewodnicy z jednostek: KMP Kraków, KMP Tarnów, KPP Oświęcim, KPP Nowy Targ, KPP Wadowice, KPP Gorlice, KPP Bochnia, KPP Brzesko wraz z psami patrolowo-tropiącymi.

W trakcie przeprowadzonych zajęć sprawdzono oraz oceniono praktyczne wyszkolenie psów służbowych w zakresie:
a)    posłuszeństwa ogólnego – zbiorowego,
b)    obrony przewodnika, 
c)    pościgu bez kagańca za pozorantem,
d)    rozpraszania tłumu,
e)    zapoznania się z topografią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana,
f)    działania na trybunie stadionu z agresywnym tłumem, 
g)    wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych na terenie stadionu,
h)    wyszukiwania zapachów narkotyków na terenie stadionu.

W województwie małopolskim służbę pełni 50 przewodników, którzy mają pod opieką 85 psów służbowych do działań prewencyjnych z czego:

  •     50 – patrolowo-tropiących,
  •     1 – tropiący,
  •     14 – do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
  •     18 - do wyszukiwania zapachów narkotyków,
  •     2 – do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie. 
