Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch 6-latków Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach popołudniowo-wieczornych krakowscy policjanci prowadzili działania poszukiwawcze za dwoma 6-latkami, którzy dla żartu oddalili się spod opieki osoby dorosłej. Po ponad godzinnych poszukiwaniach policjanci odnaleźli chłopców w jednej z galerii handlowych w północnej części miasta. Do działań poszukiwawczych zaangażowanych było 140 policjantów.

Wczoraj przed godziną 16:00 oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie od opiekunki dwóch małych chłopców, która przekazała, że około godziny 14:30 z placu zabaw nieopodal os. Oświecenia dwóch 6-latków wykorzystując moment jej nieuwagi, oddaliło się w nieznanym kierunku i pomimo prowadzonych na własną rękę poszukiwań nie udało się ich zlokalizować.

Po otrzymaniu tej informacji w Komisariacie Policji VII w Krakowie oraz Komisariacie Policji III w Krakowie ogłoszony został alarm, a to wiązało się z zaangażowaniem maksymalnej liczby policjantów do działań poszukiwawczych. Podobna decyzja została podjęta w krakowskiej komendzie miejskiej, gdzie ogłoszono alarm dla służby kryminalnej pozostającej w służbie. Ponadto w rejon zaginięcia chłopców skierowani zostali funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie oraz przewodnicy psów służbowych. Do działań zadysponowano również funkcjonariuszy Państwowej straży Pożarnej. Informacja o zaginięciu wraz z rysopisem chłopców niezwłocznie została przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, przewoźników świadczących usługi przewozowe oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Mundurowi w trakcie prowadzonych działań sprawdzali m.in. placówki handlowe. W trakcie wizyty w jednym ze sklepów przy ul. Kniaźnianej pracownik ochrony tego obiektu potwierdził, iż dwóch małych chłopców było widzianych przez chwilę w sklepie, jednak szybko go opuścili i oddalili się w kierunku ul. Bohomolca. Chwilę później policjanci kryminalni z Komisariatu Policji VII w Krakwie udali się do jednej z galerii handlowych znajdujących się w rejonie zaginięcia chłopców, gdzie w trakcie analizy zapisu z monitoringu potwierdzili, że mali uciekinierzy kilkadziesiąt minut wcześniej weszli do tego obiektu. Po chwili na jednej z kamer rejestrujących rzeczywisty obraz funkcjonariusze zauważyli dwóch chłopców skaczących po kanapie znajdującej się w przejściu pomiędzy sklepami.

Policjanci natychmiast udali się w to miejsce, gdzie zastali dwóch dobrze bawiących się 6-latków, którzy w rozmowie z policjantami potwierdzili swoje imiona oraz przekazali, że jeden z nich namówił kolegę do ucieczki dla żartu. Finalnie chłopcy cali i zdrowi zostali przekazani w ręce zdenerwowanych opiekunów, którzy przyjechali na miejsce. Dzięki szybkiej reakcji policjantów cała sytuacja miała szczęśliwe zakończenie.



W sumie do wczorajszych działań poszukiwawczych za 6-latkami zaangażowanych było 140 policjantów.