Porwanie w biały dzień – sprawcy zatrzymani Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali osoby podejrzane o porwanie 42-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Do zdarzenia doszło w biały dzień, w samym centrum Olkusza. Pokrzywdzony został siłą wciągnięty do samochodu i wywieziony do innej miejscowości.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miniony piątek, w godzinach popołudniowych. Jak ustalili policjanci, napastnicy działali zdecydowanie – podjechali autem, a następnie wciągneli go do środka. Pojazd natychmiast odjechał. O całej sytuacji powiadomili służby postronne osoby, które zauważyły to niepokojące zdarzenie.

Dzięki błyskawicznej reakcji i skutecznej współpracy policjantów z kilku jednostek, już tego samego dnia udało się ustalić zarówno tożsamość pokrzywdzonego, jak i miejsce, gdzie został wywieziony. Funkcjonariusze dotarli również do osób, które mogły mieć związek z tym porwaniem.

Zatrzymano trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę – byłą partnerkę pokrzywdzonego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów bezprawnego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 189 Kodeksu karnego. Decyzją prokuratora zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym. Kobieta, po przesłuchaniu, została zwolniona. Pokrzywdzony został odnaleziony cały i zdrowy na terenie powiatu pruszkowskiego.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.