Szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej w krakowskiej Tauron Arenie Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj W dzisiejszym szkoleniu, dotyczącym zagadnień związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, które odbyło się w Tauron Arenie wzięli udział przedstawiciele różnych podmiotów, instytucji, służb, środowiska naukowego, a także seniorzy i uczniowie klas mundurowych. Policję reprezentował nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Artur Bednarek Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Organizatorami wydarzenia byli wojewoda małopolski dr inż. Krzysztof Jan Klęczar oraz Akademia WSB.

W wydarzeniu udział wzięli także m.in.: I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek, a także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił gen. w stanie spoczynku prof. UAFM dr Mieczysław Bieniek, zastępca dowódcy strategicznego w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Norfolk w Wirginii w latach 2010-2013 – doradca wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej dr. Władysława Kosiniaka-Kamysza.



Generał Bieniek odczytał także specjalny list, jaki do uczestników szkolenia przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.



Szkolenie stało się również platformą wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i zaproszonymi gośćmi – specjalistami w różnych dziedzinach. Dyskusja odbyła się w ramach dwóch paneli.



Pierwszy z nich zatytułowany został „Zasoby i planowanie w ochronie ludności i obronie cywilnej. Rola i odpowiedzialność służb w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”. Wśród panelistów znaleźli się: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Józef Galica, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Marcin Siudziński, zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia gen. bryg. dr inż. Piotr Waniek oraz p.o. dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji Oddział w Krakowie Ewa Godlewska-Jeneralska.



Natomiast w panelu pt. „Budowanie społecznej odporności i rozwój systemu ochrony ludności w XXI wieku” głos zabrali: I małopolski wicekurator oświaty Artur Pasek, zastępca dyrektora ds. infrastruktury Instytutu Zootechniki Tomasz Szanser, komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej hm. Artur Walkowiak, prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Spółka z o.o. Bogusław Kamiński, pełnomocnik rektora ds. osób o szczególnych potrzebach Sylwia Bartela oraz redaktor naczelny Radia Kraków Mariusz Marcin Pulit.

