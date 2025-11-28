Uroczysta zbiórka z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Tegoroczne, wojewódzkie obchody Święta Odzyskania Niepodległości odbyły się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas dzisiejszych uroczystości zostały wręczone medale, odznaczenia, a także awanse na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystej zbiórce uczestniczył nadinspektor Artur Bednarek Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z Zastępcami, a także kadra kierownicza małopolskiego garnizonu, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, policjantki i policjanci, a także pracownicy cywilni. Wśród przybyłych gości była Lucyna Gajda Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, która reprezentowała Wojewodę Małopolskiego, Antoni Fryczek Sekretarz Miasta Krakowa reprezentujący Prezydenta Miasta Krakowa, płk Renata Obrzut Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, płk Andrzej Karkoszka Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie, ks. Łukasz Michalczewski kapelan małopolskiej Policji oraz Tomasz Kosecki Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Uroczystość w auli muzeum rozpoczęła się od złożenia meldunku nadinspektorowi Arturowi Bednarkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Tobołę, po czym na miejsce zbiórki został wprowadzony sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który wystawił Oddział Prewencji Policji w Krakowie oraz odegrane zostało hasło Wojska Polskiego. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych. Odznaczenia wręczał nadinsp. Artur Bednarek oraz Lucyna Gajda Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Złotą odznaką „Zasłużony Policjant” wyróżnionych zostało 5 funkcjonariuszy, srebrną odznaką 6, a brązową 17 policjantów.

Następnie mianowanie na stopień podinspektora Policji z rąk nadinsp. Artura Bednarka odebrał nadkom. Łukasz Stankiewicz Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach.

Kolejno głos zabrał gospodarz uroczystości nadinspektor Artur Bednarek. Szef małopolskiej Policji przywitał gości, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszy apel. W swoim przemówieniu Komendant odniósł się do czasów historycznych kiedy Polska wybijała się na niepodległość – w okresie międzywojennym, które było wcale niespokojne, ale burzliwe mogliśmy poczuć to, że jesteśmy w swoim kraju, że potrafimy mówić jak mamy żyć, i potrafimy w tym kraju w sposób odpowiedni stworzyć rząd, powołać inne instytucje, które dawały nam bezpieczeństwo. Ten okres międzywojenny nie trwał długo. Druga wojna światowa i czas po roku ’45, był czasem dla nas traumatycznym, czasem, który nie pozwolił nam się rozwijać, który nie dawał nam szansy nadążenia za państwami zachodnimi, które mogły w odpowiedni sposób funkcjonować, które mogły realizować się narodowo. Dopiero w roku ’89 mogliśmy stanąć dumnie i tworzyć Państwo Polskie. Okres od ’89 roku wykorzystaliśmy bardzo dobrze. To jest czas naszych osiągnięć, który stawia nas w czołówce państw europejskich pod kątem rozwoju.

Na koniec Komendant podziękował policjantom za ich służbę – odznaczenia są wyrazem wyróżnienia, podziękowania, choć to codzienne nasze bycie ze sobą powinno zawsze każdego nagradzać.

Lucyna Gajda Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odczytała list dra Krzysztofa Jana Klęczara Wojewody Małopolskiego – noszenie munduru policyjnego i praca w poszczególnych strukturach komend i jednostek jest wyjątkową formą służby publicznej, wymagającą odwagi, gotowości do poświęcenia i determinacji w osiąganiu zamierzonych celów. To odpowiedzialna misja, od której zależy porządek publiczny i bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Codzienna, ciągła działalność Policji jest fundamentem ładu i stabilności, gwarantem przestrzegania prawa i zapobiegania przestępczości.

Jako ostatni głos zabrał Sekretarz Miasta Krakowa Antoni Fryczek – jednym z elementów niepodległości jest bezpieczeństwo. Na ręce Pana Komendanta składam serdeczne podziękowania za to, że mamy taki stan poczucia bezpieczeństwa i stan faktyczny w zakresie ilości przestępstw w województwie i w mieście. Dziękuję również Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie i oczywiście wszystkim komendom powiatowym na terenie całego województwa małopolskiego, bo na bezpieczeństwo musimy patrzeć całościowo. Nie ma bezpiecznego Krakowa bez bezpiecznego województwa i odwrotnie, nie ma bezpiecznego województwa bez bezpiecznego Krakowa. Na zakończenie pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, a także pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Arturowi Bednarkowi uzyskania stopnia generalskiego – to jest zaszczyt nie tylko dla Pana Generała, ale to jest zaszczyt dla całego województwa, dla powiatów, ale też i w sposób szczególny dla miasta Krakowa, że mamy Komendanta Wojewódzkiego w stopniu generalskim. To też pokazuje, jak ważne w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo i myślę, że ten awans powoduje, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, będziemy czuć mobilizację do tego, żeby o to bezpieczeństwo zwłaszcza teraz z tych trudnych czasach walczyć w sposób szczególny. Życzę wszystkim radosnego świętowania.

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie medali za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczyła Lucyna Gajda oraz nadinsp. Artur Bednarek. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymało 9 osób, srebrny medal 22 osoby a brązowy 7 osób.

Wręczone zostały także odznaczenia państwowe dla pracowników cywilnych garnizonu małopolskiego Policji. Złoty medal otrzymały 4 osoby a srebrny dwóch pracowników.

Po zakończonych uroczystościach odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrygenturą ppłk SG Leszka Mieczkowskiego oraz z udziałem solistów – st. chor. SG Natalii Zabrzeskiej – Borowiec, plut. SG Iwony Chruśclickiej i por. SG Wacława Wacławiaka.