Zatrzymanie pseudokibica jednego z krakowskich klubów sportowych handlującego środkami odurzającymi. Policjanci zabezpieczyli ponad 8,5 kilograma narkotyków Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie zatrzymali 41-letniego pseudokibica powiązanego z jednym z krakowskich klubów sportowych. Mężczyzna zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kokainę, mefedron, marihuanę oraz dużą ilość gotówki. Decyzją Sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości pseudokibiców rozpracowując działalność grup pseudokibiców, które niejednokrotnie powiązane są m.in. z handlem środkami odurzającymi, wpadli na trop mężczyzny zajmującego się rozprowadzaniem narkotyków. Funkcjonariusze wytypowali adres, pod którym mógł przebywać przestępca. W ubiegłą sobotę (tj.29.11.br.)doszło do policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Krakowa, który według ustaleń śledczych zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających. Wszystko wskazuje, że mężczyzna mógł zajmować się tym przestępczym procederem o 2021 roku czyli od chwili opuszczenia zakładu karnego, gdzie przez 17-lat odbywał wyrok za zabójstwo. W mieszkaniu oraz samochodzie pseudokibica powiązanego z bojówką jednego z krakowskich klubów, policjanci zabezpieczyli kokainę, mefedron, 8,5 kg marihuany, profesjonalny sprzęt służących do porcjowania narkotyków tj. wagi elektroniczne, zgrzewarkę, telefony komórkowe i karty sim. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli gotówkę tj. 120 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do sprzedaży środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibicowskiej to wyspecjalizowana grupa funkcjonariuszy, którzy zajmują się rozbijaniem przestępczych struktur powiązanych ze środowiskami stadionowymi funkcjonującymi jak zorganizowane grupy przestępcze.