Policyjni poszukiwacze zatrzymali 32-letniego pseudokibica ukrywającego się przed organami ścigania Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili i zatrzymali na terenie Warszawy 32-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów sportowych poszukiwanego za rozboje i posiadanie narkotyków. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

Policyjni „łowcy głów” to wyspecjalizowana grupa funkcjonariuszy zajmująca się odnajdywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Tym razem zajęli się ustaleniem miejsca ukrywania się 32-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów sportowych. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia zasądzonej kary za rozboje i narkotyki. Pseudokibic doskonale wiedząc, że jest w zainteresowaniu organów ścigania starał się prowadzić dyskretny tryb życia, ciągle zmieniając miejsce zamieszkania. Mężczyzna pozostawił swoją rodzinę w Krakowie, a sam wyjechał do Warszawy. Gdy sprawą zajęli się policyjni „łowcy głów” – przeanalizowali zebrane w sprawie nowe informację, które doprowadziły ich do jednej z dzielnic w stolicy. To właśnie tam, przez rok ukrywał się poszukiwany pseudokibic. Do zatrzymana doszło podczas zaplanowanej akcji policjantów zajmujących się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ściągania. Mężczyzna był zaskoczony widokiem funkcjonariuszy w drzwiach mieszkania. Został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym, gdzie teraz będzie odbywał zasądzoną wcześniej karę prawie 2 lat pozbawienia wolności za rozboje i posiadanie środków odurzających.

Film zatrzymany.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zatrzymany.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.24 MB)