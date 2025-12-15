Ogólnopolski start sezonu narciarskiego 2025/2026 na Jaworzynie Krynickiej z udziałem małopolskich funkcjonariuszy Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Policjantki i policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w minioną sobotę (13 grudnia 2025 r.) wzięli aktywny udział w Ogólnopolskim Otwarciu Sezonu Zimowego 2025/2026 w ośrodku PKL Jaworzyna Krynicka w Krynicy – Zdroju. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Centralnym punktem zimowego wydarzenia było Zimowe Miasteczko, działające przy trasie narciarskiej Après Ski. Pośród licznych atrakcji takich jak np. animacje i zabawy dla dzieci i młodzieży, zimowa fotosfera, prezentacje i degustacja lokalnych produktów regionalnych, konkursów z nagrodami znalazła się również przestrzeń dla stanowiska przy którym można było spotkać małopolskich funkcjonariuszy Policji.

Małopolska Policja od wielu lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego zwolennikom uprawiania sportów zimowych, ściśle współpracuje w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego.

Podczas przedsięwzięcia policjantki i policjanci promowali akcję informacyjno – edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” w zakresie: bezpiecznych zachowań na zorganizowanych terenach narciarskich, bezpiecznego poruszania się na szlakach górskich i drogach, w pobliżu wód i terenów przywodnych a także w miejscu zamieszkania. Najmłodsi mogli wykonać pamiątkowe odbitki śladów linii papilarnych opuszków swoich palców, zobaczyć policyjny quad – przystosowany do pełnienia służby w trudnym terenie, otrzymać odblaski, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami.

Od wczesnych godzin porannych na stoku Jaworzyny Krynickiej można było również spotkać policjantów pełniących służbę w patrolu narciarskim. Podstawowym zadaniem policjantów są działania prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na małopolskich zorganizowanych terenach narciarskich.

Policjanci zwracają również uwagę na przestrzeganie zapisów ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich:

- obowiązek używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia;

- zakazie uprawiania narciarstwa będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.