Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przestępczością narkotykową Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Na początku grudnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie m.in. wspólnie z funkcjonariuszami z innych wydziałów i komisariatów krakowskiego garnizonu Policji, kontrterrorystami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzenie od obrotu blisko 110 kg różnych narkotyków, a także ich przemytem. Mundurowi zatrzymali łącznie siedem osób, z których pięć trafiło do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie od dłuższego czasu pracowali nad sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, która z krajów europejskich przemycała zakazane substancję do Polski, a następnie rozprowadzała je na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. Według ustaleń zebranych przez śledczych, członkowie grupy byli szczególnie aktywni na przestrzeni ostatnich lat, a do obiegu wprowadzili kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, głównie amfetaminę i mefedron. W skład grupy przestępczej wchodziły osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W tej sprawie mundurowi rozpracowywali przedmiotową grupę w ścisłej współpracy i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze.

Początkiem grudnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z kontrterrorystami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili na terenie Krakowa, jak również powiatu krakowskiego i limanowskiego akcję zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej. W działaniach uczestniczyli także m.in. funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz kryminalni z krakowskich komisariatów. W akcję włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Funkcjonariusze weszli do kilku domów i mieszkań na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i limanowskiego, gdzie zatrzymali siedmiu mężczyzn w wieku od 27 do 40-lat. Policjanci przeszukali mieszkania i pojazdy, które użytkowały te osoby, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. maczety, race dymne, telefony komórkowe, laptopy, gotówkę oraz znaczne ilości narkotyków. Dodatkowo w krakowskim mieszkaniu zabezpieczono przedmiot przypominający broń, który został przekazany do dalszej analizy balistycznej.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie policjanci wykonali z ich udziałem niezbędne czynności. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie pięciu zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym oraz obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, oraz odurzających celem dalszej dystrybucji. Pozostała dwójka odpowie za posiadanie zakazanych substancji.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze i zastosował wobec pięciu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

39-latkowi za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym oraz obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych oraz odurzających celem dalszej dystrybucji pozostałym pięciu zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia.