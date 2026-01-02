Zatrzymany za kradzież samochodu Data publikacji 02.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o kradzież samochodu. Mężczyzna ukradł auto, w którym pozostawione były kluczyki, a następnie korzystał z niego, poruszając się po terenie powiatu suskiego. Już następnego dnia od kradzieży został zatrzymany przez suskich i makowskich kryminalnych. Podejrzany z policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych trafił wprost do więziennej celi, gdyż był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości za wcześniej popełnione przestępstwo. Za kradzież grozi mu kolejne 5 lat pozbawienia wolności.

W dniu 30 grudnia br. przed godziną 3:00 dyżurny Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego marki Suzuki. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli ślady oraz przeprowadzili oględziny. Wszystkie czynności miały na celu jak najszybsze ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej za kradzież, a także jej zatrzymanie. Równolegle policjanci prowadzili czynności operacyjne, które pozwoliły na wytypowanie potencjalnego sprawcy. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych policjanci zauważyli zaparkowany pojazd na jednym z osiedli w Makowie Podhalańskim. Gdy tylko na miejscu pojawili się funkcjonariusze, zatrzymali jednego z mężczyzn.

Drugi z mężczyzn wiedząc że jest poszukiwany przez policjantów chciał wykorzystać pogodę i przed przybyciem policjantów ukrył się w lesie. Gdy został zauważony przez funkcjonariuszy uciekał przez ogrodzenia i rzekę, ale i to mu nie pomogło, gdyż został zatrzymany. Obaj mężczyźni w wieku 23 i 29 lat zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. W czasie czynności zatrzymany 23-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Podejrzanemu za kradzież samochodu, w którym pozostawione były kluczyki grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie celem odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo. W związku z powyższym z policyjnego aresztu trafił do zakładu karnego wprost do więziennej celi celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.