Sprawca usiłowania rozboju w placówce bankowej trafił do aresztu Data publikacji 22.01.2026

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 48-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju w andrychowskim banku. Zatrzymany odpowie także za inny rozbój, do którego również doszło w powiecie wadowickim.

19 stycznia br., w jednej z placówek bankowych na terenie Andrychowa doszło do usiłowania rozboju. Do budynku wtargnął zamaskowany mężczyzna, który trzymając w ręku przedmiot przypominający broń, zażądał wydania pieniędzy. W chwili zdarzenia w banku przebywały dwie pracownice. Jedna z kobiet, pod pretekstem przyniesienia pieniędzy z zaplecza, zamknęła się w pomieszczeniu, skąd powiadomiła Policję. Mężczyzna w tym czasie opuścił budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawca nie osiągnął zamierzonego celu. Z uzyskanych informacji oraz nagrań monitoringu wynikało, że był to mężczyzna szczupłej budowy ciała, ubrany w ciemnozieloną kurtkę puchową, granatowe spodnie oraz miał na sobie charakterystyczne jasnoszare buty sportowe na białej podeszwie.

Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. Dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Andrychowie został ogłoszony alarm. W poszukiwaniach brali udział również policjanci z Wadowic oraz Krakowa. Na miejscu zdarzenia pracował także przewodnik z psem tropiącym, a do działań wykorzystano policyjnego drona.

Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie uzyskane informacje i dzięki żmudnej analizie nagrań monitoringu wytypowali sprawcę zdarzenia – 48-letniego mieszkańca gminy Andrychów.

W czwartek, 20 stycznia, policjanci z Andrychowa wspólnie z funkcjonariuszami z Wadowic, zatrzymali mężczyznę na terenie miasta. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli atrapę broni, kominiarkę, odzież, którą mężczyzna miał na sobie w chwili dokonania usiłowania rozboju oraz rower i siekierę.

Ponadto andrychowscy kryminalni ustalili, że zatrzymany jest również sprawcą rozboju, do którego doszło 27 października ur, na terenie gminy Andrychów. Wówczas 48-latek wtargnął do sklepu, gdzie przy użyciu siekiery doprowadził pracownicę sklepu do stanu bezbronności i ukradł pieniądze w kwocie ok. 5 tys. złotych, po czym odjechał z miejsca zdarzenia rowerem.

Dzisiaj, zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty tj. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania rozboju.

Na wniosek andrychowskiego komisariatu oraz prokuratury, Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec 48-latka, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat.

