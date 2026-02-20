Małopolscy „łowcy głów” zatrzymali 57-latka poszukiwanego 2 listami gończymi, który w latach 2017-2022 był rozpracowywany przez FBI Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Zatrzymany mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem z Hiszpanii do Polski hurtowych ilości narkotyków. Został namierzony i zatrzymany na Śląsku przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 57-latek pomagał obecnej partnerce w wynajmowaniu domków letniskowych. Został przekazany do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę prawie 5 lat pozbawienia wolności.

57-letni mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem z terenu Hiszpanii do Polski hurtowych ilości narkotyków. Szajka została rozpracowana i rozbita przez policjantów CBŚP, dzięki danym z aplikacji ANOM przekazanym przez FBI. W latach 2017–2022 grupa miała przemycić do Polski m.in. 668 kg marihuany, kokainę, mefedron, MDMA, amfetaminę i tabletki ecstasy o wartości ponad 13 mln zł. Narkotyki przewożono w specjalnych skrytkach montowanych w samochodach. 57-letni obecnie mężczyzna w grupie zlecał przemyt narkotyków, jak również sam brał udział w ich przewożeniu. W jego sprawie zapadł prawomocny wyrok, jednakże mężczyzna zniknął.

Sąd Okręgowy w Tarnowie wystawił za nim 2 listy gończe.

Na początku lutego 2026 r. sprawę poszukiwawczą z KMP Tarnów przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policyjni poszukiwacze ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Śląska. Tutaj ma pomagać obecnej partnerce w wynajmowaniu domków letniskowych.

17 lutego br. policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie zatrzymali 57-latka podczas prac przy domkach.

Teraz trafi do zakładu karnego gdzie ma do odbycia prawie 5 lat pozbawienia wolności.