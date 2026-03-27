Trzej oświęcimscy policjanci w policyjnej drużynie hokejowej na Mistrzostwach Świata IPA World Championship Hockey Data publikacji 27.03.2026 Mateusz Kowalówka, Mateusz Zinczak i Szymon Bachta, to trzej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, którzy weszli w skład 12 osobowej policyjnej drużyny hokejowej, biorącej udział w Mistrzostwach Świata Policji w hokeju na lodzie IPA World Championship Hockey.

W tym roku mistrzostwa Świata IPA World Championship Hockey, odbyły się w dniach 19-22 marca br. w stolicy Łotwy Rydze. Wzięło w nich udział dziesięć policyjnych reprezentacji hokejowych. Oprócz polskiej drużyny, w rozgrywkach udział brały trzy reprezentacje mundurowe z Łotwy, reprezentacja Kanady, Finlandii, Szwajcarii, Niemiec, Ukrainy i Estonii.

W ciągu trzech dni polska drużyna rozegrała, aż siedem meczy w minimalnym składzie. Odnieśli zwycięstwa w meczach z łotewskimi drużynami oraz Ukrainą, a także zremisowali z drużyną z Finlandii. W klasyfikacji generalnej nasza policyjna drużyna, która debiutowała na tych mistrzostwach, zajęła 6. miejsce. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szwajcarii, drugie reprezentacja Niemiec, a trzecie jedna z drużyn łotewskich.

Policjanci realizując w czasie prywatnym swoją pasję, którą jest hokej, wykazali się niezwykłą kondycją, determinacją i zaangażowaniem w prestiżowych policyjnych zawodach hokejowych. Teraz po powrocie ze sportowej rywalizacji, ponownie założą policyjne mundury, aby z równym zaangażowaniem dbać o bezpieczeństwo obywateli.

W skład polskiej policyjnej drużyny hokejowej weszli:

Mateusz Kowalówka, Szymon Bachta i Mateusz Zinczak z KPP Oświęcim, Przemysław Kurzak i Mateusz Adamus z KPP Bieruń, Mariusz Obstarczyk i Michał Szalaśny z KPP Chrzanów, Paweł Bator KMP Tychy, Kamil Oppeln-Bronikowski i Wiktor Adamowicz KMP Gdańsk, Łukasz Osiecki z KMP Katowice oraz Przemysław Dąbrowski policyjny emeryt z garnizonu śląskiego, wparciem drużynie służył Mateusz Kapołka z IPA Polska.

Gratulujemy udziału w Mistrzostwach Świata i życzymy sukcesów podczas kolejnych sportowych mundurowych zmagań na tafli.