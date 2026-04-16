Krakowscy policjanci zabezpieczyli 148 pytonów królewskich Data publikacji 16.04.2026

14 kwietnia br., policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale biegłego do spraw weterynarii, w jednym z budynków w rejonie Prądnika Białego zabezpieczyli 148 pytonów królewskich. Śledczy weryfikują, czy doszło do naruszenia przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

W miniony wtorek w godzinach porannych oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej Policji odebrał zgłoszenie o wężu, który miał być widziany w jednym z budynków w rejonie Prądnika Białego. Na miejsce skierowano patrol, który potwierdził, że na klatce schodowej znajduje się niecodzienny lokator. Funkcjonariusze ustalili, że zwierzę może być własnością mężczyzny, który użytkuje jeden z lokali. Na miejscu oprócz policjantów działali również strażnicy miejscy oraz strażacy, którzy odłowili gada, a następnie przekazali go przedstawicielowi schroniska dla zwierząt.

Z policyjnych ustaleń wynikało, że złapany pyton może być jednym z wielu, na miejsce przyjechali krakowscy funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą oraz biegły z zakresu weterynarii. Przedstawiciele służb sprawdzili wytypowane pomieszczenia, gdzie ujawnili i zabezpieczyli 148 sztuk pytonów królewskich. Funkcjonariusze wylegitymowali również trzech mężczyzn, którzy sprawowali opiekę nad zwierzętami. Następnie biegły z zakresu weterynarii wspólnie z policjantami skontrolował dobrostan i bezpieczeństwo sanitarne zwierząt. Ponieważ kontrola ujawniła nieprawidłowości, a węże miały być przetrzymywane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, mężczyźni odpowiedzialni za opiekę nad nimi zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej jednostki. Po tym jak śledczy wykonali z ich udziałem niezbędne czynności opuścili oni Komisariat Policji VIII w Krakowie. Węże zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę właściwych instytucji.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarcza Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal pracują nad sprawą i weryfikują między innymi czy nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy o ochronie przyrody oraz czy wszystkie zwierzęta posiadają wymagane prawem certyfikaty. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały.

Jeżeli policyjne czynności wykażą, że zostały naruszone przepisy Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o ochronie zwierząt, wobec osób odpowiedzialnych za posiadanie i opiekę nad wężami zostaną wyciągnięte konsekwencje. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

