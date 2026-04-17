Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 17.04.2026

17 kwietnia br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, odbyła się uroczystość ślubowania 138 nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu małopolskiego, w tym 52 kobiet.

Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Artur Bednarek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Krauz oraz Zastępca Komenda Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusz Kudela. W uroczystości uczestniczył też Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciech Piech. Obecni również byli przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi, a także rodziny nowo ślubujących funkcjonariuszy. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Arturowi Bednarkowi przez dowódcę uroczystości kom. Pawła Kupca. Następnie Komendant Wojewódzki odczytał słowa roty, które powtarzali za nim ślubujący.

Po złożeniu ślubowania przez nowo przyjętych Komendant powitał zgromadzonych na uroczystości gości następnie pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru wymagającego i niezwykle odpowiedzialnego zawodu. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie służby na rzecz społeczeństwa oraz rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

Jak zaznaczył, jest to pierwszy nabór do małopolskiej Policji w 2026 roku, a liczba wakatów w garnizonie systematycznie maleje. Podkreślił również, że bezpieczeństwo stanowi fundament funkcjonowania społeczeństwa i daje poczucie stabilności oraz możliwości budowania przyszłości. Komendant zwrócił uwagę, że decyzja o wstąpieniu do Policji to świadomy wybór służby drugiemu człowiekowi. Komendant zaznaczył, że mundur jest nie tylko symbolem, ale również zobowiązaniem – do profesjonalizmu, odpowiedzialności oraz gotowości do działania w sytuacjach, gdy inni potrzebują pomocy. W swoim przemówieniu wskazał również na różnorodność zadań stojących przed policjantami – od działań prewencyjnych, przez pracę operacyjną, po specjalistyczne obszary służby. Zaznaczył, że Policja daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jednocześnie stawiając wysokie wymagania etyczne. Szczególny nacisk położył na znaczenie postawy moralnej funkcjonariuszy, podkreślając, że każdy policjant swoim zachowaniem reprezentuje całą formację. Zwrócił także uwagę na rolę życia rodzinnego oraz konieczność budowania właściwych relacji zarówno w służbie jak i poza nią. Na zakończenie życzył nowo przyjętym funkcjonariuszom satysfakcji ze służby oraz wytrwałości w realizacji obranej drogi zawodowej.

Po zakończeniu wystąpienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Artura Bednarka głos zabrał Wojewoda Małopolski dr Krzysztof Jan Klęczar.

W swoim przemówieniu zwrócił się do kierownictwa Policji, nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz do ich rodzin i bliskich, podkreślając wyjątkowy charakter uroczystości. Jak zaznaczył, każde takie spotkanie ma szczególny wymiar, ponieważ jego głównymi bohaterami są zawsze nowi funkcjonariusze, którzy podejmują decyzję o wstąpieniu do służby. Wojewoda podkreślił, że choć nowo przyjęci policjanci pochodzą z różnych środowisk i miejsc, łączy ich wspólna misja – gotowość do zaangażowania dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraził również wdzięczność za podjęcie tej decyzji, szczególnie w obecnym, wymagającym i niestabilnym czasie. Zaznaczył, że służba w Policji to nie tylko zawód, ale także zobowiązanie wobec państwa i społeczeństwa, a mundur policyjny jest symbolem tradycji, odpowiedzialności oraz troski o bezpieczeństwo obywateli.

Szczególne słowa podziękowania skierował do rodzin funkcjonariuszy, podkreślając ich istotną rolę w procesie podejmowania tej wymagającej drogi zawodowej. Zwrócił uwagę, że służba w Policji często wiąże się z wyrzeczeniami i może odbywać się kosztem życia prywatnego, dlatego wsparcie najbliższych ma ogromne znaczenie. Zwracając się bezpośrednio do nowych policjantów, Wojewoda życzył im, aby słowa złożonej roty ślubowania zawsze pozostawały dla nich drogowskazem w codziennej służbie. Podkreślił, że powinna ona być źródłem satysfakcji oraz realizacji osobistych ambicji. Na zakończenie podziękował funkcjonariuszom za gotowość do służby i wyraził nadzieję, że każdego dnia będą spotykać się z szacunkiem i wdzięcznością ze strony obywateli.

Po zakończeniu przemówienia Wojewody Małopolskiego głos zabrał również Pełnomocnik Marszałka Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Piech, który odczytał list Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki na okoliczność dzisiejszej uroczystości.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby w jednostkach Policji na terenie województwa małopolskiego. Po jego ukończeniu 21 policjantów zasili szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Największa liczba nowych funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którą wzmocni 45 osób. Komenda Miejska Policji w Tarnowie zyska 9 nowych policjantów, natomiast do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu trafi 5 funkcjonariuszy. Wśród komend powiatowych największe wzmocnienie otrzyma Komenda Powiatowe Policji w Oświęcimiu – 8 policjantów, 7 – nowo przyjętych policjantów zostało przydzielonych do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. O 6 nowych policjantów wzmocni się Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Limanowej i Zakopanem. Do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przydzielonych zostało 5 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyskała 4 nowych policjantów, a po 3 policjantów zyskała Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach i Wadowicach. Po 2 policjantów przydzielono do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie i Suchej Beskidzkiej. 1 - nowy funkcjonariusz po odbyciu szkolenia podstawowego zasili szeregi Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Dzisiaj ślubowali policjanci, którzy zostali przyjęci 2 kwietnia 2026 r.

