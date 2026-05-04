Mecz Crystal Palace - Szachtar Donieck. Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Kilkuset policjantów z Małopolski i Śląska pilnowało porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Krakowa, w związku z czwartkowym meczem piłki nożnej pomiędzy drużyną Szchtar Donieck a drużyną Crystal Palace. Policja nie odnotowała poważniejszych incydentów.

W ubiegły czwartek (30 kwietnia br.) kilkuset policjantów pilnowało porządku i bezpieczeństwa na terenie Krakowa. Obecność tak dużych sił związana była z półfinałowym meczem Ligi Konferencji pomiędzy drużyną Szchtar Donieck a drużyną Crystal Palace, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 21:00 na Stadionie Miejskim przy ulicy Reymonta. W sumie na trybunach stadionu zasiadło blisko 30 tysięcy kibiców, z czego znaczna ich część była przyjezdna.

Wydarzenie zabezpieczali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a także funkcjonariusze z Katowic, Bielska-Białej a nawet z Anglii. Największą część sił stanowili funkcjonariusze pododdziałów zwartych (Oddziałów Prewencji Policji, Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji).

Mundurowi przed meczem nadzorowali kibiców gromadzących się w różnych częściach miasta, a następnie zadbali, aby bezpiecznie dotarli na stadion. Ponadto przed meczem policjanci drogówki podejmowali działania mające na celu zapewnienie płynności ruchu w rejonie ulic i skrzyżowań zlokalizowanych nieopodal stadionu. Po zakończonym meczu funkcjonariusze nadzorowali przemieszczjące się grupy kibiców oraz pilnowali, aby na terenie miasta nie dochodziło do zachowań niezgodnych z prawem. Siły wspomagała załoga policyjnego śmigłowca Bell, będącego w dyspozycji Sztabu Policji KWP w Krakowie.

To i inne zabezpieczenia na terenie miasta przebiegły spokojnie, a wszelkie naruszenia porządku publicznego miały charakter incydentalny.