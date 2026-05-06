Policjanci z Gorlic kręcą dla Milenki Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach już po raz czwarty organizują akcję charytatywną. W tym roku zbierają fundusze dla córki funkcjonariusza gorlickiej komendy. W trakcie 6 dni chcą pokonać na rowerach 750 km., z Suwałk do Świnoujścia.

Podobnie jak w poprzednich latach, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach: mł.asp Tomasz Gorzkowicz, asp. Dawid Boczoń i asp. Dawid Roman oraz policyjny emeryt Marek Opiekun, już po raz czwarty, w ramach swojego urlopu organizują rowerowy rajd charytatywny. W tym roku będą pokonywać trasę na odcinku od Suwałk (woj. podlaskie) – do Świnoujścia (woj. zachodniopomorskie). W trakcie tych 6 dni mają do pokonania około 750 km., w szczytnym celu zbiórki funduszy na leczenie Milenki Ząber, córki funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach która od około trzech lat jest chora na dziecięcą demencję. Ta choroba każdego dnia odbiera jej siły, już odebrała możliwość chodzenia, mówienia i samodzielnego jedzenia, a jej stan zdrowia pogarsza się z dnia na dzień.

W celu pozyskania środków na leczenie, rehabilitację oraz niezbędny sprzęt medyczny, w związku z organizowanym rajdem została utworzona także internetowa zbiórka na rzecz Milenki Ząber: https://zrzutka.pl

Podobnie, jak w ubiegłych latach organizatorzy i jednocześnie uczestnicy tegorocznego rajdu we własnym zakresie zapewniają sobie noclegi i wyżywienie, a w trakcie przejazdu będą rozdawać zainteresowanym ulotki informacyjne o celu zbiórki. Jednocześnie będą promować swoją postawą zaangażowanie w niesienie pomocy innym jako funkcjonariusze gorlickiej i małopolskiej Policji. W akcję włączyło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region IPA Gorlice oraz NSZZP Województwa Małopolskiego, NSZZP Zarząd Terenowy w Gorlicach, a także Miasto Gorlice i Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Jednocześnie należy dodać, że jest to już czwarta tego rodzaju akcja gorlickich funkcjonariuszy. W 2023 roku pokonywali na rowerach trasę z Wołosatego do Świnoujścia, jedocześnie zbierając fundusze dla Zosi – chorej córki jednej z policjantek gorlickiej jednostki. Natomiast w 2024 roku przejechali trasę z Zakopanego na Hel, także w szczytnym celu, zbiórki pieniędzy na leczenie Kuby – mieszkańca Gorlic. W ubiegłym roku kręcili na trasie Wołosate – Suwałki dla Pawła Ludwina - syna pracownika służby cywilnej gorlickiej jednostki Policji.