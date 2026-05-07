Policjanci z Małopolski zdobyli siedem medali Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj 5 maja br. funkcjonariusze z garnizonu małopolskiej Policji wzięli udział w VI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o puchar Komendanta Głównego Policji. Celem wydarzenia jest promocja sportowej rywalizacji.

W zawodach wzięli udział i wywalczyli medale: dwa złote w stylu motylkowym na 50 i 100 m oraz srebrny w stylu grzbietowym na 50 m kom. Magdalena Stawarz, srebrny w stylu klasycznym na 100 m sierż. Jolanta Grabczyńska-Srebnicka, brązowy w stylu dowolnym na 100 m st. asp. Katarzyna Bil oraz brązowy w stylu dowolnym na 50 m podinsp. Marcin Dakowicz. Z kolei Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podinsp. Leszek Zagórski w sztafecie 4x50 m zdobył brązowy medal.

Zawodnicy rywalizowali w różnych konkurencjach z podziałem na kategorie wiekowe, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie. Uczestnikami zawodów mogli być czynni oraz emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz pracownicy cywilni. Patronat honorowy nad zawodami objął Komendant Główny Policji.

Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych upamiętniają funkcjonariusza, który we wrześniu 2017 r. utonął podczas nurkowania w jeziorze Garda. Kom. Wacław Lejko był policjantem Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. 7 października 2015 r. jako pierwszy ustanowił rekord służb mundurowych w nurkowaniu, schodząc na głębokość 204 m, a następnie dwukrotnie go pobił: najpierw 16 czerwca 2017 r. schodząc na głębokość 233 m oraz 27 sierpnia 2017 r. na głębokość 249 m.

Gratulujemy i życzymy następnych sukcesów!