Andrychowscy policjanci wspólnie z policjantami z KWP w Krakowie ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek z dwukrotnym podpaleniem lokalu gastronomicznego w Andrychowie Data publikacji 12.05.2026

Skoordynowane działania małopolskich policjantów doprowadziły do wytypowania i zatrzymania podejrzewanych o podpalenia lokalu gastronomicznego w Andrychowie, do których doszło 9 maja oraz 24 kwietnia.

Do podpalenia lokalu gastronomicznego w Andrychowie doszło w sobotę, tuż po godz. 2.00 w nocy. Było to już kolejne w ostatnim czasie podpalenie tego samego punktu gastronomicznego.

Z policyjnych ustaleń wynikało, że w nocy 9 maja dwóch sprawców oblało budynek łatwopalną substancją, a następnie podłożyło ogień. W wyniku pożaru lokal uległ poważnemu zniszczeniu, a jego konstrukcja został naruszona. Od momentu zgłoszenia zdarzenia policjanci pionu kryminalnego prowadzili intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców. W pomoc andrychowskim policjantom włączyli się funkcjonariusze kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Skoordynowane, szybkie działania oraz analiza zebranych informacji doprowadziły do wytypowania i zatrzymania obu podejrzewanych.

Wczoraj, 11 maja na terenie powiatu oświęcimskiego doszło do zatrzymania jednego z wytypowanych sprawców. To 20-letni mężczyzna. Dzisiaj nad ranem, na terenie powiatu legionowskiego zatrzymano 16-latka. W miejscach zamieszkania sprawców policjanci zabezpieczyli przedmioty (odzież, zapiski, emblematy) mające charakter nazistowski oraz niebezpieczne przedmioty tj. noże, scyzoryki, przedmioty przypominające broń palną oraz pojemniki z gazem obezwładniąjącym. Obecnie policjanci weryfikują wszystkie pozyskane informacje oraz analizują zabezpieczony materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zatrzymani mogą mieć związek z wcześniejszym podpaleniem tego samego lokalu, do którego doszło w kwietniu br. Obaj przynależą do subkultury skinheadów.

Dzisiaj trwają z zatrzymanymi czynności w Komisariacie Policji w Andrychowie. Jutro dorosły podejrzewany zostanie doprowadzony do Prokuratury natomiast 16-letni trafi do Sądu dla Nieletnich.