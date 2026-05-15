Policjanci zabezpieczyli podrobione artykuły chemii gospodarczej Data publikacji 15.05.2026

Na celowniku funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie tym razem znalazły się osoby, które oferowały do sprzedaży chemię gospodarczą z podrobionymi znakami producenta. Policjanci ustalili, iż w magazynie znajdującym się w jednej z miejscowości w województwie śląskim taki towar miał być składowany. W związku z tym 12 maja br. funkcjonariusze udali się w to miejsce. Po przybyciu pod ustalony adres okazało się, że ustalenia policjantów się potwierdziły. Podczas przeszukania tego miejsca funkcjonariusze ujawnili ponad 30 palet z zawartością proszków i płynów do prania z podrobionymi znakami towarowymi. W sumie podczas działań zabezpieczono ponad 16 tysięcy litrów płynu oraz ponad 600 kilogramów proszków do prania. W przypadku gdyby podrobiona chemia trafiła na rynek sprzedaży pokrzywdzony poniósłby z tego tytułu stratę na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych. Jak się okazało to dwóch 42-latków najprawdopodobniej odpowiada za przestępczy proceder. Niewykluczone, że odpowiedzą oni za oznaczanie towaru podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia go do obrotu. Jako, że przestępstwo to dotyczy towaru o znacznej wartości sprawcom grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.