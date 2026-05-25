37-letni pseudokibic zatrzymany z narkotykami Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców wspólnie z funkcjonariuszami Wydziały Kryminalnego KP VII w Krakowie ustalili i zatrzymali 37-letniego mężczyznę powiązanego ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna rozprowadzał środki odurzające.

Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości pseudokibiców wspólnie z kryminalnymi z KP VII w Krakowie ustalili, że 37-letni mężczyzna powiązany z tym środowiskiem, zajmuje się przestępczością narkotykową a substancje, które posiada trafiają na krakowski czarny rynek. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ukrywa narkotyki w samochodzie zaparkowanym na terenie Nowej Huty. W ubiegłym tygodniu doszło do wspólnej realizacji, podczas której policjanci zatrzymali 37-latka. Podejrzenia śledczych potwierdziły się. W jednym z zaparkowanych pojazdów funkcjonariusze zabezpieczyli 2 kg mefedronu, który ukryty był w bagażniku. Po przeszukaniu mieszkania zabezpieczono również kokainę, marihuanę, ponad 20 tysięcy złotych oraz dużą ilość telefonów komórkowych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.